-KILIÇDAROĞLU: ''BİZE KİMSE ÖZGÜRLÜK DERSİ VERMESİN'' ABANT (A.A) - 08.10.2010 - Seval Güler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan unutmasın ona Başbakanlık yolunu açan da biziz. Çünkü demokrasi nerede varsa CHP oradadır. Bize kimse demokrasi, özgürlük dersi vermesin. O dersi vermeye kalkanlar önce dönüp kendilerine bir baksınlar'' dedi. CHP'nin Bolu Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen ''Milletvekilleri Toplantısı'' başladı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, toplantıda hem Türkiye'yi hem dünyayı, hem de partilerini konuşacaklarını belirtti. Bir referandum sürecinden çıktıklarını ve Başbakan'ın 'Yüzde 42'lik oyu araştıracağını' söylediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Biz hem yüzde 42'lik hem yüzde 58'lik oyu araştırıyoruz, olaya daha geniş bir pencereden bakıyoruz. Yurttaşlarımızın niçin 'Evet' niçin 'Hayır' dediklerini onlara daha fazla ulaşarak, elde ettiğimiz verileri bilimsel anlamda tartışarak, bizim dışımızdaki araştırmacılarından da yararlanarak masaya yatıracağız ve tahlil edeceğiz'' diye konuştu. Önlerinde 2011 seçimleri olduğunu ve bu seçimler için ciddi bir hazırlık yapmaları gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, bu bağlamda ekonomi ile ilgili düşüncelerini oluşturacak bir çalışma yaptıklarını bunun da yakında sonuçlanacağını söyledi. Kamuyla ilgili bir grup oluşturduklarını belirten Kılıçdaroğlu, grubun kamu alanını izleyeceğini, 2011 seçimlerine giderken, bu kurumlarda yaşanan gelişmeleri takip edeceklerini bildirdi. -''ORTAK AKIL, BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI''- Kılıçdaroğlu, bir Anayasa Komisyonu oluşturduklarını vurgulayarak, bu komisyonun anayasa değişiklikleri, CHP'nin anayasa değişikliklerinden beklentileri, anayasa değişikliklerinin neleri içermesi konusunda önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacağını ifade etti. Ayrıca bir de Seçim Komisyonu oluşturduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımız süratle çalışmaya başladılar. Değişik çevreleri dinliyorlar. Önümüzdeki günlerde bunlar çalışmalarını daha sağlıklı bir zemine oturtacaklar. Ayın 15-16 ve 17'sinde bir ortak akıl, beyin fırtınası toplantısı yapacağız İstanbul'da. Burada sanatçılar olacak, aydınlar olacak, öğretim üyeleri olacak, değişik çevrelerden iş adamları olacak, milletvekillerimiz olacak. Oturacağız. 2 gün tartışacağız. Bilimi aklı ve mantığı öne koyarak geleceğe seçimlere hazırlanacağız. Çünkü biz artık Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullardan Türkiye'yi kurtarmak istiyoruz. Aydınlık Türkiye'yi çağdaş Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Hedefe kilitlenmek, kilitlendiğimiz hedefte de çözümleri üretip halkın önüne çıkmak istiyoruz. Daha güçlü, daha kararlı daha tutarlı politikalarla çıkacağız.'' -''ÜNİVERSİTELER ÜZERİNDE BASKI VAR''- Aile içi bir çalışma yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, çalışmanın sadece referandumun değerlendirilmesi ve 2011 seçimleri ile ilgili olmayacağını, günlük çalışmalar içinde karşılaşılan olaylar, halkın beklentileri, çevre ile ilgili duyarlılıkların da tartışılacağını kaydetti. Kıçıdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların iyi olmadığını savunarak, üniversiteler üzerinde de bir baskının olduğunu ileri sürdü. Önceki akşam Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gençlerle bir araya geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 bin civarında öğrencinin ise salon yetersizliği nedeniyle dışarda kaldığını ifade etti. Her öğrencinin sorusunu yanıtlamak istediğini bildiren Kılıçdaroğlu, ''Gençler salona giremedikleri için üzüldüm çünkü onların sorduğu her soruya yanıt vermek istiyordum. Hiç bir öğrencimizin aklında CHP ile ilgili bir soru işareti kalsın istemiyordum. Ama olmadı, salon yetersizdi, rektöre söz verdim, 'CHP iktidarında Osmangazi Üniversitesine en az 3-4 bin kişilik salon yaptıracağız' dedik. Çünkü eğer o gençlere güveneceksek, gençleri siyasetle buluşmaları, bizimle buluşmaları bizim de onların sorularını yanıtlamamız çok önemli'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, gençlerin kendisine Türkiye'deki demokrasiyi ve parti içi demokrasiyi sorduklarını dile getirerek, ''Eğer iktidar gerçekten samimiyse, gelsinler 12 Eylül'ün getirdiği Siyasi Partiler Yasası'nı değiştirelim'' önerisinde bulundu. -''ÖZGÜRLÜK DERSİ VERMESİN''- CHP'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'ye demokrasiyi, çok partili hayatı getiren parti olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti: ''Sayın Başbakan unutmasın ona Başbakanlık yolunu açan da biziz. Çünkü demokrasi nerede varsa CHP oradadır. Bize kimse demokrasi, özgürlük dersi vermesin. O dersi vermeye kalkanlar önce dönüp kendilerine bir baksınlar. Neler yaptıklarına baksınlar. Biz demokrasiyi de özgürlüğü de istiyoruz. Gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız için istiyoruz, üniversitedeki hocalarımız için de istiyoruz. Anayasa değişir üniversiteler suskun olursa orada demokrasinin olmadığını biliyoruz. Biz öyle demokrasi istemiyoruz her türlü düşüncenin özgürce dile getirildiği bir demokrasiden yanayız. Baskıdan yana baskı kurmalardan yana değiliz.'' Anayasa değişikliği paketi ile ilgili olarak Hükümete eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi: ''Bakın bir anayasa değişikliği yaptılar geçen gün parlamentoda Sayıştaydan 3 üyenin seçimi vardı. Sayın Başbakan 'Efendim anayasa değişikliği ciddi bir konudur bir kelime üzerinde bile günlerce tartışma olabilir' diyordu, doğru. Peki Sayın Başbakan'a şu soruyu sormayacak mıyız? Sayın Başbakan sizin Grup Başkanvekilleriniz 26 maddelik değişikliği getirip önümüze koyduklarında bize ne söylediler, '3 gün içinde bize yanıt verin, 3 gün içinde' dediler. 26 madde konusunda biz 3 gün içinde yanıt vereceğiz ve Sayın Başbakan çıkacak kendisinin haklılığını kanıtlamak için 'buyurun anayasayı değiştirelim' dediğimiz zaman, 'öyle olmaz, bir sözcük üzerinde bile günlerce tartışma olabilir' diyebiliyor. İşte bu çifte standarda karşıyız, bir insan verdiği sözde durmalıdır.'' -KILIÇDAROĞLU EŞİYLE KATILDI- Kılıçdaroğlu, toplantının yapıldığı Büyük Abant Oteli'ne eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile geldi. Kılıçdaroğlu ve eşi otelde birlikte yemek yedikten sonra, Selvi Kılıçdaroğlu otelden ayrıldı. Toplantıya aralarında Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da bulunduğu bazı milletvekillleri katılmadı. Milletvekilleri ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kapalı oturumlar gerçekleştireceği toplantı kapsamında Prof. Dr. Üstün Dökmen de ''Kendimizi, insanımızı algılamak'' konulu bir söyleşi de gerçekleştirecek.