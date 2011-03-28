Kılıçdaroğlu: Biz sizi savunuyoruz, siz başka yeri...

T24 - Esnaf ve sanatkarlarla biraraya gelen CHP Genel Başkanı, "Biz sizi savunuyoruz, siz başka yeri..." dedi.



TESK Genel Merkezini ziyaret eden ve Genel Başkan Bendevi Palandöken ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Esnaf ve sanatkarların problemlerini bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "...Biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz" şeklinde konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ve sanatkarlara sitemde bulundu.



Kılıçdaroğlu, TESK'i ziyareti sonrası şunları söyledi:



''Kusura bakmayın. Madem birbirimizi seviyoruz, birbirimizle oturup konuşacağız, ben sitemlerimi de yapacağım size. Sizi destekliyoruz, sizinle ilgili yapılan haksız düzenlemeleri protesto ediyoruz, yeri geldiğinde sizin için biz Meclis'in Genel Kurulu'nu terk ettik, yapamazsınız bunu diye. Ama sonuçta biz sizi savunduk, siz başka yeri savundunuz. Bizi savunmanızı istiyoruz. Sizin yanınızdaysak, sizi savunuyorsak, sizin çıkarlarınızı savunuyorsak, 'esnaf bu ülkenin çimentosudur' diyorsak o zaman sizin desteğinize ihtiyacımız var.''





'KABAHAT SİZDE DEĞİL BİZDE'



Gittiği her ilde esnaf odalarını ziyaret ettiğini ve pazar günü milletvekili aday adayları ile gerçekleştirdiği toplantıda da esnaf odalarının ziyaret edilmesini istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, konuşmasında, şunları ifade etti:



''(Esnaftan beklediğimiz oyu alamıyoruz) Kabahat esnafta değil, dedim, kabahat bizde... Sen esnafa gittin mi, çayını içtin mi, lokantasında bir yemeğini yedikten sonra halini hatırını sordun mu, bir tokalaştın mı, bir taksi durağına gidip derdiniz nedir dedin mi? Demedik, kabahat bizde.



Şimdi tersine döndürüyorum, ben size geliyorum, ayağınıza geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, derdinizi biliyorum ve dertlerinizin tamamını çözmeye kararlıyım. Bu ülkede artık yarım yamalak siyasete yer yok. Düzgün, namuslu, verdiği sözün arkasında duran bir siyasete ihtiyaç var. Biz bunu yaparsak o zaman Türkiye'de gerçekten bizim anladığımız anlamda bir demokrasiye kavuşmuş olur.''





'TAKSİCİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ'



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



Taksilerin, korumalı taksilerle değiştirilmesi ve bunun için bir kereye mahsus olarak ÖTV alınmaması talebinde bulunduk. Son derece haklı bir talep, yerine gelmiyor. Defalarca söyledik, kanun teklifi verdik gelmiyor. Bunu sağlayacağız, bütün taksici esnafın bunu bilmesi lazım.



Palandöken'in oda başkanlarını tek tek tanıtması sırasında Rize başkanının

ayakta olduğunu gören Kılıçdaroğlu, esprili şekilde ''Rize'yi ayakta tutmuşsunuz. Onu cezalandırıyor musunuz?'' dedi. Rize cezalı mı?



Türkiye'de 4 büyük firma otobüs üretiyor. Yunanistan'daki otobüslerin yüzde 42'si de burada üretiliyor. ''Biz gittik, Hollanda'dan tanesine 1 milyon 200 bin Euro verdik ve otobüs aldık. İhalesiz aldık. Bu otobüslerin biri kusuru vardı, otobüsler yokuş çıkmıyor, Hollanda'da dağ yok ama İstanbul da 7 tepeli. Dünyanın en büyük hurdalığı...



Türkiye'de binlerce esnaf dükkanını kapattı. (Alışveriş merkezleri Batı standartlarında olsun) niye diyoruz? Alışveriş merkezleri yasaya göre haftanın bir günü kapalıdır. Çünkü en azından bir gün vatandaş gidip esnaftan alışveriş yapsın. Bir gün de o bari faydalansın bundan. Bunu istemek haksızlıksa bize oy vermeyin. Eğer bunu istemek sizin çıkarlarınızı ve bu ülkenin sağlıklı, dengeli büyümesini savunmaksa sizin oylarınıza talibim. Biz Türkiye'yi el birliğiyle büyütmeliyiz.



Esnaf ve sanatkarların üzerindeki vergi ve faizler kaldırabilecekleri düzeyde olmalı. Esnafın kira stopajı da ödememesi gerekiyor.









