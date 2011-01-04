-KILIÇDAROĞLU: ''BİZ HALKIN AYAĞINA GİDERİZ, ONLAR ÇAĞIRIR'' TBMM (A.A) - 04.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin vatandaşın ayağına gitmeyi politikanın ve insan olmanın bir gereği saydığını belirterek, ''AKP ile aramızdaki temel fark, biz yurttaşımıza önem veririz, güven veririz, onun sorunlarını dinlemek için onun ayağına gideriz, bundan yüksünmeyiz. Ama onlar ayaklarına çağırırlar, yüzleri asık, firavunlaşmış, baskı şiddet, itiraz edene karşı çıkan bir anlayışla karşısına çıkarlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup toplantısına başlarken Yatağan Belediye Başkanı Haşmet Işık, Kılıçdaroğlu'nu Yatağan'da gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerine davet ederek, kasket, şal ve deve maketi hadiye etti. Kılıçdaroğlu, konuşmasının başında tüm vatandaşların yeni yılını kutladı ve 2011'in, 2010'daki olumsuzlukların yaşanmadığı bir yıl olması dileğinde bulundu. Yeni yıla çalışma koşullarının en zor olduğu yerde girme kararı aldıklarını, bu doğrultuda yılbaşı gecesi Manisa'nın Soma ilçesinde maden işçilerini ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, işçilerin daha önceden bildiği güç çalışma şartlarını yakından gördüğünü aktardı. Soma'nın Manisa'da CHP'nin en az oy aldığı ilçesi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, burada 20 bine yakın maden işçisi bulunduğunu, 7 binin kamuda, 14 binin ise özel sektörde asgari ücretle ve zor koşullar altında hizmet verdiklerini anlattı. ''Onların çalışma koşulları gerçekten de çok zor. Orhan Veli aslında boşuna söylemiyor, 'Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası' diye. O insanlar ekmek paralarını böyle kazanıyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, işçilerin koşullardan memnun olmadığını ancak işsizlik nedeniyle zorlukla buldukları bu işte çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in de yeni yıla Zonguldak'ta maden işçileri ile girdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Kuşkusuz Zonguldak'a giden oradaki işçilerle beraber olan iki sayın bakanı da kutluyorum. Ama yüreğimizdeki bir burukluğu hala atmış değiliz. Geçen yılın mayıs ayında meydana gelen patlamada iki maden şehidimiz hala göçük altında'' diye konuştu. -''BUGÜN TAM 232'NCİ GÜN''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'taki kazanın ardından ''Bakan arkadaşlarımız bu iş bitene kadar buradan ayrılmayacak'' dediğini ifade eden CHP lideri, ancak aradan geçen süreye rağmen iki işçiye hala ulaşılamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye o övündüğümüz, öve öve bir yerlere sığdıramadığımız, 'kalkınmış' dediğimiz, 'En büyük 10 ekonomiden biri olacak' diye beklenti içine girdiğimiz Türkiye, göçük altındaki iki yurttaşımızı hala çıkaramadı. Bugün tam 232'nci gün. Şili'yi düşünün. Orada işçilerin nasıl çıkarıldığını düşünün, bir de Türkiye'yi düşünün. Bugün tam 232'nci gün ve iki aile, babalarının göçük altından çıkarılmalarını bekliyorlar. Onlar taşeron işçisiydi yer altında çalışmak için iyi eğitim almamışlardı. Asgari ücretliydiler, doğru dürüst güvenceleri yoktu. Yaşamlarını yitirdiler, şimdi sahipsizler. Ama o ailelere sesleniyorum; onlar sahipsiz değiller. Onların sahibi Halk Partisi'dir, halkın partisidir, onların sahibi biz olacağız.'' -''ONLAR DA HEMEN APAR TOPAR GRUBA ROMAN VATANDAŞLARI ÇAĞIRMIŞLAR AMA...''- Hafta sonu Kuşadası'na gideceğini ve Roman vatandaşlarla bir araya geleceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Onlar da hemen apar topar gruba Roman vatandaşları çağırmışlar ama aramızda bir fark var. Biz onların ayağına gidiyoruz, onlar kendi ayaklarına çağırıyorlar. AKP ile aramızdaki temel fark bu. Biz yurttaşımıza önem veririz, güven veririz, onun sorunlarını dinlemek için onun ayağına gideriz, bundan yüksünmeyiz. Bunu politikanın da insan olmanın da gereği olarak sayarız. Ama onlar ayaklarına çağırırlar, yüzleri asık, firavunlaşmış, baskı şiddet, itiraz edene karşı çıkan bir anlayışla karşısına çıkarlar'' diye konuştu. Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden bir olan Kamyoncular Kooperatifinin Soma'da bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, onların da artan mazot ve yedek parça fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı içinde olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu sıkıntıları yakından bildiğini ve bu sorunların çözümünü boynunun borcu kabul ettiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kalkınma, çağdaşlaşma, özgürleşme, sosyal devleti egemen kılma yolunda herkesi yanımıza bekliyoruz. Büyük yürüyüşümüze bekliyoruz. Beraber yürüyeceğiz çağdaş Türkiye'yi beraber kuracağız'' diye konuştu. Toplumun büyük bir bölümünün yeni yılı umut ve huzurla karşıladığını, ancak acıların da yaşandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 63 yaşındaki Şerafettin Akgül'ün yılbaşı akşamı İstanbul Fatih'te bir parkta tek başına donarak yaşamını yitirdiğini hatırlattı. CHP lideri, bir kişinin bile kendileri için kutsal olduğunu ve o kişinin de tüm yurttaşlar gibi mutluluğunun sağlanmasının siyasetin görevi olduğunu belirterek, sosyal devletin bunun için zorunlu olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Biz sosyal devlet dedikçe birileri kulaklarını tıkıyor, duymamazlıktan geliyor. Devletin sosyal yönünü unuttular. Ellerinde sopayla topluma egemen olmaya çalışan bir devleti yaratmaya çalışıyorlar. Bu devleti biz kabul etmiyoruz. Bizim kabul ettiğimiz, içselleştirmek istediğimiz, yüceltmek istediğimiz devletin adı sosyal devlettir. Bunu yapacağız'' diye sürdürdü. -''TAKSİCİ ESNAFININ OYLARI''- Konuşmasında taksici esnafının sorunlarına ve taksici cinayetlerine de değinen Kılıçdaroğlu, bu kesimin can güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı. Can güvenliğinin sağlanması için talep edilenlerin kolay düzenlemeler olduğunu, ancak bir türlü hayata geçirilmediğini savunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin bu kesimin de sorunlarına çözüm olacağını söyledi. CHP'nin emeğe saygı gösteren bir parti olduğunu ve korsan taksiciliği de önleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, halkın iktidarında taksicilerin meslek örgütlerine gideceklerini ve taleplerini dinleyeceklerini kaydetti. İktidarın taksicilerin basit taleplerini hayata geçirmekten kaçındığını ileri süren Kılıçdaroğlu, ''Yapmıyorlar. Çünkü taksici esnafının oylarını çantada keklik biliyorlar. Siz çantada keklik değilsiniz. Siz bilin ki sizin sorunlarınızı hangi parti çözecekse artık o partinin çatısı altına gelin. Gelin ki sizin sorunlarınızı da toplumun diğer bireylerinin sorunlarını nasıl çözeceksek aynı inanç ve kararlılıkla çözelim'' dedi.