-Kılıçdaroğlu, birlik ziyaretini tamamladı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır bölgesindeki askeri birlik ziyaretini tamamlayarak Van'a döndü. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre sabah saatlerinde Van'a giden, daha sonra Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığı'nı geçen Kılıçdaroğlu, burada askerlerle bayramlaştı ve birlikte öğle yemeği yedi. Sınır bölgesindeki birliğe ziyaretini tamamlayarak Van'a geçen Kılıçdaroğlu, burada il örgütüyle görüştükten ve bazı etkinliklerde bulunduktan sonra Ankara'ya hareket edecek.