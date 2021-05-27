CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birileri rahatsız olacak olabilir ama devleti namuslu insanların yönetmesi lazım" düşüncesini dile getirdi.

"4 ayaklı bir stratejiyi hayata geçirmek zorundayız"

Kılıçdaroğlu, Burdur'da muhtarlar buluşmasında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi saygın kılmak varken neden bu kavgalar oluyor. Her birimizin sorumluluğu var. Öyle bir strateji geliştirelim ki farklı siyasi görüşlerde olanlar dahi bu doğrudur diyebilsinler. 4 ayaklı bir stratejiyi hayata geçirmek zorundayız." dedi.

"Bu ülkede herkesin can ve mal güvenliği olmalı"

Kılıçdaroğlu 4 ayaklı stratejiyi şöyle anlattı:

"1. Bu ülkede herkesin can ve mal güvenliği olmalıdır. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı demektir. Sorunla karşılaşan kişinin sorununun dile getirmesine ortam hazırlamak, medya özgürlüğü demektir. Tarafsız, bağımsız bir yargıya başvurarak hakkımı alabilmeliyim. İşsiz birisi, sanayici de haksızlığa uğrayabilir. Buna demokrasi diyoruz. Vazgeçilemeyen alan demokrasi.

"Devlet milletine şeffaf olmak, hesap vermek zorunda"

Demokrasiden, yargı bağımsızlığından, herkesin kimliğine saygı duymaktan yanayız. Tamamına demokrasi diyoruz. Olmazsa olmazımız. Otoriter rejim değil halkına saygı duyan bir rejim. Devlet milletine şeffaf olmak, hesap vermek zorundadır. Köprüler yapılıyor. Kaça yapılıyor? Kimse bilmiyor. Demokrasilerde devletin hesap vermesi lazım: Senden vergiyi aldım ama şunları yaptım. İhaleyi açtım, en düşük bedeli verene verdim demesi lazım.

"128 milyar dolar nereye gitti?"

Otoriter rejimlerde millete hesap verilmez millete hesap verilir. 128 milyar dolar nereye gitti? 83 milyonun parası nereye gitti? Bu soruyu sormak suç konusu haline geldi. Demokrasi bu kadar önemli bir şey. Ülkenin aydınlığa çıkmasının birinci yolu demokrasi.

"Ekonomi, maliye, para politikası üretim üzerine endekslenmeli"

2. önemli halka üreten Türkiye: Ekonomi, maliye, para politikası üretim üzerine endekslenmelidir. Üretime teşvik edeceksin. Alın teri dökeni koruyacaksın. Katma değer üretmezseniz katma değer üreten ülkelerin pazarı haline gelirsiniz. Nasıl üreteceğiz biz bu ürünleri? Üniversiteler bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürsün. Üniversitesi bilgi üretmeyen bir ülkenin büyüleşme, demokratikleşme şansı yoktur. Üniversite demek aklın özgürce kullanılması demektir.

Allah'ın bize verdiği en değerli organ beyindir. Kur'an-ı Kerim'de de diyor: Aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklımızı nerede kullanacağız? Edebiyatta, sanatta, her alanda Türkiye'nin üretmesi lazım. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Türkiye üretimden kopartıldığı için. Türkiye'yi üretimden, tarımdan koparmak kimin stratejisidir? Vatanseverlik nedir? O ülkede herkesin karnı doyuyorsa bunu sağlayan iktidar vatanseverdir.

"Üretirseniz istihdam yaratırsınız"

Üretirseniz istihdam yaratırsınız. Saygınlığınız artar. Afrika'ya, Filistin'e gönderirisiniz. Dışarıya daha ne kadar el açacağız?

"Güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız"

3. stratejiye ihtiyacımız var: Güçlü bir sosyal devlet kurmak zorundayız. Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında olan devlettir. İşsizliğin, yoksulluğun olduğu yerde huzur olmaz. Bunun için 1971 yılında kanun çıkarıp 2021 yılına kadar uygulanmayan Aile Sigortası Destekleri Kanunu'nun çıkması lazım. 50 yıl önce geçmiş hâlâ yapmıyorlar.

Fakire fukaraya paket gönderip fotoğraf çektireceğiz. Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti? Teknolojiyi bilimi takip etmek zorundasınız. Osmanlı'nın batışı sanayi devrimini kaçırmaktan olmuştur. Teknolojiyi takip etmek zorundayız.

"İşi ehline vermek zorundayız"

4. ayak da sürdürülebilirlik: İşi ehline vermek zorundayız. Devlet Planmlama Teşkilatı vardı. Yok oldu. Elin oğlu, 50, 100 yılı planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz.

Şundan emin olmanızı isterim: Devlette 27.5 yıl çalıştım. En az süre SSK'da çalıştım, 4-5 yıl çalıştım. Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Kaynağı nereye tahsis edeceksin? Konu yanlış siyasi tercihlerdir. Kanal İstanbul'u yapalım parayı oraya harcayalım diyorlar. Bucak Ovası'nı sula. Yer altı suları yerinde kalacak, Burdur Gölü' yükselecek. Harran Ovası'nı sula. Dışarıdan alacağına çiftçi üretsin. Kim kazanacak çiftçi kazanacak. Siyasi tercihi kimden yana kullanacaksın?

"Londra'daki bir avuç tefeciye 183 milyar dolar faiz ödüyorsunuz"

Londra'daki bir avuç tefeciye 183 milyar dolar faiz ödüyorsunuz. Bizim çiftçiye versen dünyayı besler.

"Devleti namuslu insanların yönetmesi lazım"

Birileri rahatsız olacak olabilir ama devleti namuslu insanların yönetmesi lazım, en tepeden başlayarak aşağıya kadar. Devleti soyulacak bir insan gibi görmemeleri lazım. Kaybeden biz oluyoruz, 83 milyon. O yüzden Millet İttifakı olarak güçlendirilmiş bir sistemden yanayız. Devletin bir insanın eline teslim edilmemesi lazım. Bu devlet fazilet, erdem, bilgi üzerine kurulmuştur. Talan üzerine inşaa edilen bir devlet yaşayamaz.

"Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmaması lazım"

Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olmaması lazım. Her gün konuşmaması lazım. Ayın belli günlerinde konuşur herkes de ne söyleyecek diye dinler. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Hakemdir. Şimdi bunu yapacak cumhurbaşkanı yok Türkiye'de. Erdemli, namuslu kişi olması lazım. Egemen güçler tarafından mal varlığı ile tehdit edilmemesi lazım. Boğazından haram lokma geçmemesi lazım"