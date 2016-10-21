Kılıçdaroğlu: Bir kişi milli iradeyi temsil edemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin olarak, "Bir kişi milli iradeyi temsil edemez, demokrasilerde böyle bir şey yoktur" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Doğuş Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Ulusal Gençlik Akademisi açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Son günlerde bir tarih tartışmasıdır gidiyor. Osmanlı, Ortadoğu, Türkiye tarihi diyoruz. Bir tarih tartışmasıdır. Bazen övünüyoruz; 15 devlet kurduk diye, 16 devlet kurduk diye, 17 devlet kurduk diye. Ama bunun arkasında yatan bir başka gerçek var. Ne kadar çok devlet kurduysak o kadar çok da devlet batırdık aslında. Ve neden eğer bunu iyi sorgulayabilirsek düşünür ve sorgularsak bir daha batacak bir ülkeye sahip olmayız. Sürekli yaşayan, kendini yenileyen uygar çağdaş bir ülkeye kavuşmuş oluruz" dedi.

"Adalet üzerine hepimizin titremesi lazım"

"Hayatın her alanında kadın ve erkek omuz omuza mücadele edecek. Kadını bir yere hapsetmek cumhuriyetin, çağdaşlığın ve uygar dünyanın kabul edebileceği bir şey değildir. Bilime olağanüstü değer vermek zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Dünyaya bakın kişi başına gelirin 25 bin dolar ve daha fazla olduğu bütün ülkelerde tam demokrasi var. Bir de İslam dünyasına bakın. Hiçbirisinde demokrasi ve hukukun üstünlüğü yoktur. Hiç birisinde kadın erkek eşitliği yoktur. Bağımsız bir yargı olacak. Adalet en soylu kavramdır. Adalet üzerine hepimizin titremesi lazım. Birilerinin talimatıyla karar veren değil, hukukun üstünlüğüne inanarak vicdanıyla karar veren yargıya ihtiyacımız var. Medya özgürlüğü kesinlikle olmalı. Düşünceyi ifade özgürlüğü kesinlikle olmalı. Bir kişi düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Bugün hapiste gazetecilerimiz, yazarlarımız ve bilim insanlarımız var. Ben içime sindiremiyorum. Bugün içeride olan gazetecilerin hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi lehine üç cümle bile kurmuş değildi. Ama ben onların haklarını savunmak zorundayım; çünkü ben demokrasiye, insan haklarına, düşünceyi açıklama özgürlüğüne inanıyorum"

"Hepimizin ortak mücadele etmesi lazım"

"Bir kişi milli iradeyi temsil edemez, demokrasilerde böyle bir şey yoktur" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu insanlık tarihi gördü ve öğrendi; bir kişiye bütün yetkiler verildiğinde o kendi ulusunu bir süre sonra felakete sürüklemiştir. Örnek mi? Hitler örneği en somut örnek. Bütün yetkileri aldı ben başkanım dedi sadece kendi ülkesini değil bütün dünyayı kana bulandı. Ve ne yapıldı? Alman anayasasında halkın direnme hakkı kondu. Tıpkı 15 Temmuz'da halkın direnme hakkını kullandığı gibi. Dolayısıyla demokrasiye yönelen her harekete karşı hepimizin ortak mücadele etmesi lazım" diye konuştu.