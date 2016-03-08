Kılıçdaroğlu: Bir diktatör bozuntusuna post yaratmak için anayasayı değiştirmek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Bu Anayasayı değiştireceğiz, niye masaya gelmiyorsunuz, diyorlar. Bir diktatör bozuntusuna post yaratmak için anayasayı değiştirmek istiyorlar. Buna asla müsaade etmeyiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Kadınlar Günü programında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kadınların gelecekleri tek parti CHP'dir. 2 milyon 200 bin kadınımız 21. yüzyılın Türkiye'sinde okuma yazma bilmiyor.

Ülkenin yaşanacak bir Türkiye olmak için kadına ihtiya. var. Kadınların gelecek tek parti CHP'dir. Seçme ve seçilme hakkını bu parti verdiyse bu partiye çok daha ilgi göstermeniz gerekiyor.

Cumhuriyet kurulduğunda erkeklerin yüzde 7'si kadınların binde dördü okuma yazma biliyordu. Böyle kuruldu Cumhuriyet. Şimdi istiyoruz ki bütün kadın ve çocuklarımız okuma yazma bilsin. Türkiye'de 2 milyon 600 bin kişi okuma yazma bilmiyor. Bunların 2 milyon 200 bini kadın. O zaman gelin hep beraber mücadelemizi yükseklere kaldıralım ve hep beraber haykıralım. Yaşasın Cumhuriyet ve yaşasın kadın erkek eşitliği, yasın Türkiye diyelim. "Bu Anayasayı değiştireceğiz, niye masaya gelmiyorsunuz" diyorlar. İlk dört madde dedelerimizin cumhuriyeti kurarken getirdiği iradedir. O iradeye toz kondurmayız. Osmanlı'dan kalan parlamenter sistemimizi güçlendirelim diyoruz. o İlk dört madde;

-Türkiye Devleti Cumhuriyet'tir. Yani kimsenin kulu olmayacağız diyoruz. Bunu değiştirmek istiyorlar. İzin vermeyeceğiz.

- Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik sosyal hukuk devletidir. Bunu da değiştirmek istiyorlar. Değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Bir diktatör bozuntusuna post yaratmak için değiştirmek isityorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Atatürk Milliyetçiliğine kafayı takıyorlar. Türkiye, etnisite devleti değildir. Atatürk milliyetçiliğini sonuna kadar savunacağız.

-Türkiye Devleti, bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bunu da değiştirmek istiyorlar.

- Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz al yıldızlı al bayraktır. Nesini değiştireceksiniz? Onur duyuyoruz önümüzden geçtiğinde ayağa kalkıyoruz.

-Milli marş İstiklal Marşı'dır. Her ülkenin İstiklal marşı var. Başkenti Ankara'dır. Bunların niyeti bozuk. Ancak parlamentoda bir tek CHP'li de varsa hiçbir değişikliği yapamayacaklar.

Direneceğiz. Gücümümüzü sizden alıyoruz. Bu ülkenin kadınlarından gücümüzü alıyoruz. Çocuğunuzu sevdiğiniz gibi ülkenizi sevdiğinizi biliyoruz. Ayşeler fatmalar nasıl Kurtuluş mücadelesi verdiyse aynı mücadeleyi 21. yüzyılda omuz omuza yapacağız.

Kadınların kılık kıyafeti üzerinden hesap yapıyorlar. Kadının giyimine kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz. Sadece saygı duyacağız. Merdivenaltı atoölyelerde onbinlerce sigortasız çalışıyor. Ankara'daki beyler bunu hiç ağızlarına aldı mı?