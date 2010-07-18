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Politika

KILIÇDAROĞLU: BİR DAHA TELEKULAK HÜKÜMETİ OLMAYACAK MUDANYA (A.A)

18 Temmuz 2010 19:06

-KILIÇDAROĞLU: BİR DAHA TELEKULAK HÜKÜMETİ OLMAYACAK MUDANYA (A.A) - 18.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk yapan bakanların yargılanması için Anayasanın 100. maddesini değiştireceklerini belirterek, ''Öyle düzenlemeler yapacağız ki bir daha telekulak hükümeti olmayacak. Sağcısı da solcusu da 'bu benim anayasam' diyecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, Bursa'ya yaptığı yurt gezisi kapsamında Mudanya ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Halkını mutsuz eden, şikayetlerini dinlemeyen, demokrasiyi ayaklar altına alan bir ''telekulak hükümetinin'' iş başında olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bunları size şikayet etmeye geldim'' dedi. İktidarın kardeş kavgasını ve ayrımcılığı başlattığını, birilerinin de inançların sömürülmesini başlattığını, bu iktidarın da devam ettirdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bu düzeni değiştirmek için iktidara talip olduklarını söyledi. Hükümetin vatandaşın sorunlarına kulağını tıkadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İlk kez Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir Anayasa değişikliği bir partinin mutfağında hazırlandı. Hiç kimse destek vermedi, AKP bildiğini okudu ama benim güvendiğim halk, o da bildiğini okuyacaktır. Recep Bey ne demişti 'hap haline getirdik'. Dışında şeker, içinde zehir olan bir hap ama halk bu hapı yutmayacak. Anayasa değişikliği ile milletin gündemini çalıyorlar ama halkımız gündemine sahiptir. 12 Eylül Anayasasına da 12 Eylül'ün uzantısı değişikliklerine de 'hayır' diyeceğiz. Bunlar, Ahmet Arif'in dediği gibi aşınıza ekmeğinize göz koydular.'' Kılıçdaroğlu, Yenişehir Ovasında bir soğan tarlasına girerek burada çalışan mevsimlik işçilerle de sohbet etti.

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