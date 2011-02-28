-KILIÇDAROĞLU: BİLGİYİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ VERİR ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay ile Danıştayda daire ve üye sayısını artıran kanunun iptali için ne zaman Anayasa Mahkemesine başvuracaklarıyla ilgili '''Onu grup başkanvekillerine sorun, size ayrıntılı bilgi verirler'' dedi. Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin, 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin ''Yargı reformuyla ilgili Anayasa Mahkemesine başvuracağınızı söylemiştiniz, aynı zamanda parti içinde de bir hazırlık vardı. O hazırlık ne aşamada, tarih verebilirmisiniz?'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Onu grup başkanvekillerine sorun, size ayrıntılı bilgi verirler'' yanıtını verdi.