-KILIÇDAROĞLU: 'BIKTIM' DEDİYSE MESELEYİ KAPATALIM ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün baş örtüsü tartışmalarına ilişkin ''Bu türban konusundan bıktım, açık söyleyeyim'' sözleriyle ilgili olarak ''Sayın Cumhurbaşkanı 'bıktım' dediyse meseleyi kapatalım'' dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden öncee Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Sosyalist Enternasyonel Toplantısı'na katılmak üzere gideceği Fransa'daki temaslarının sorulması ve ''Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret edeceğine'' ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, Fransa'da yoğun bir gündemi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Vakit bulabilirsem elbette ki Ahmet Kaya'nın da Yılmaz Güney'in de mezarlarını ziyaret edeceğim. Birer karanfil bırakmak istiyorum'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'ün türban tartışmalarına ilişkin ''Bu türban konusundan bıktım, açık söyleyeyim'' dediğinin, kendisinin de Cumhurbaşkanı Gül'e twitter üzerinden yanıt verdiğinin hatırlatılması üzerine, ''Sayın Cumhurbaşkanı 'bıktım' dediyse meseleyi kapatalım'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay tarihiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı.