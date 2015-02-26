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Kılıçdaroğlu berber koltuğunda konuştu: Erdoğan her şeye maydanoz oluyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de esnaf ziyaretinde bulundu

26 Şubat 2015 14:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Ankara Yenimahalle'de esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Gezi sırasında Ercan Buyruk isimli berberin davetini kabul eden Kılıçdaroğlu, sakal traşı için koltuğa oturdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Şah operasyonu ile ilgili açıklamalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bir Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Her şeye maydanoz oluyor” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, esnaf ile sohbet ederek sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının Afganistan'daki saldırı ile ilgili sorusu üzerine, "Bizim elimizde herhangi bir bilgi yok. Büyükelçiliğimize saldırı yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Konuyu takip edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin izlediği dış politikanın çöktüğünü öne sürerek, "Bu dış politika Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdı. Eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı Batı’da medyada alay konusu oluyorsa Türkiye'de halkın onuru zedeleniyor. Türkiye Cumhuriyeti ilk kez bu boyutta dışlanıyor. Gönül ister ki Türkiye bölgenin lideri olsun, sözü dinlenen ülke olsun" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah operasyonu ile ilgili olarak ise, "Bir Cumhurbaşkanı her şeye maydanoz olmaz. Her şeye maydanoz oluyor. Cumhurbaşkanı isen bulunduğun koltuk neyi gerektiriyorsa onu yap. Süleyman Şah Türbesi'nde kalkıyor hükümeti savunuyor. Oradan kaçtılar mı kaçmadılar mı, kaçtılar. Vatan toprağı terk edildi mi terk edilmedi mi, terk edildi. Süleyman Şah Türbesi’ni imha ettiler mi ettiler, nereden geçtiler Kobani'den" diye konuştu.

 

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