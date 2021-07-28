Kılıçdaroğlu: Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sığınmacılarla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım!" açıklamasını yaptı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yabancı uyruklu kişilerin kullanacağı fatura ve vergiyi 10 kat fazla alacağını açıklaması tartışma yaratmıştı.
Kılıçdaroğlu, resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!"