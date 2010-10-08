-KILIÇDAROĞLU: ''BEN BİR RAPOR GÖRMEDİM'' ABANT (A.A) - 08.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hazırladığı türban raporuna ilişkin bir soruya, ''Daha ben bir rapor görmedim'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Bolu Büyük Abant Otel'de düzenlenen toplantıya gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu, sosyal faaliyetlerinin de bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Abant'da milletvekilleri ve MYK üyeleri ile yararlı bir toplantı yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, bugün ve yarın devam edecek toplantıda hem Türkiye'yi, hem dünyayı, hem de partilerini konuşacaklarını ifade etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Bazı gazetelerde CHP'nin türban raporuna ilişkin haberler yer aldığını'' ifade etmesi üzerine, ''Daha ben bir rapor görmedim'' diye konuştu.