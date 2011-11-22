-Kılıçdaroğlu: Bedelli uygulaması çifte standart ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yaşından gün almış yükümlülerin 30 bin lira bedel ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmamasını çifte standart olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, Partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığınca başlatılan ''Kadına Şiddete Hayır'' kampanyası kapsamına 81 ilden Ankara'ya gelen CHP'li kadınları kabul etti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı'nın başkanlığında yürütülen kampanya kapsamında topladıkları 100 bin imzayı bugün TBMM'deki grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na teslim eden CHP'li kadınlar, daha sonra yaklaşık 30 otobüsle genel merkeze geldi. Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki konferans salonunda biraraya geldiği kadınları başlattıkları kampanya ve duyarlılıkları nedeniyle kutladı. Türkiye'nin karanlık bir süreçten geçtiğini, kurtuluşun ise CHP'nin elinde olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hep birlikte mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi AKP kabusundan kurtaracağız'' dedi. Kabulün gerçekleştiği konferans salonunda her hafta pazartesi günü ücretsiz sinema gösterileri gerçekleştirildiğini, gençlerin ve kadınların partiye daha sık gelmelerinin sağlanmaya çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Gençler ve kadınlar partiye daha fazla gelsin. Yönetimlere el koyun, kadınların gücünü gösterin. Yönetimlere el koyarsanız o zaman parti içindeki kısır çekişmelere de siz son vermiş olursunuz'' diye konuştu. Konuşmasında bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı da eleştiren Kılıçdaroğlu, 30 yaşından gün almış yükümlülerin 30 bin lira bedel ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmamasını çifte standart olarak nitelendirdi. Annelere seslenen Kılıçdaroğlu, ''Bu çifte standarda 'evet' diyecekseniz, 30 bin lira verenin askere gitmeden tezkere almasına sessiz kalacaksanız bir şey demiyorum. Sessiz kalmayacaksanız isyanınız bütün Türkiye'ye yayılmalı'' dedi. Kılıçdaroğlu, böyle bir uygulamanın çıkar düzeni olduğunu ileri sürerek, çıkarcıların düzenini bozacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından partili kadınlarla hatıra fotoğraf çektirdi.