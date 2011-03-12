Kılıçdaroğlu: Bedelli askerliği haftaya meclise getireceğiz

T24 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik konusunda CHP'lilere talimat verdiğini ve bir kanun teklifinin parlamentoya sunulacağını söyledi. Kanun teklifinin önümüzdeki hafta içinde verileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "AKP kabul ederse, süratli bir şekilde geçer" dedi.









Kılıçdaroğlu, Samanyolu Haber TV'de konuk olduğu, "Günlük" programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde CHP ekseninde çok tartışılan bazı konular bulunduğu belirtilerek, "Komplodur, tacizdir, şantajdır... Siz fotoğrafı çözebildiniz mi? Ne var karşınızda?" sorusuna Kılıçdaroğlu, fotoğrafın aslında gizli kapaklı bir fotoğraf olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir kişi var. Bu kişi öyle anlaşılıyor ki belli yerlerden belli görevler üstlenmiş bir kişi. Belli kişilerle belli yerlerle ilişkileri olan birisi. Bunun arkasında bunu yönlendiren güç var. O gücün kim olduğunu biz tahmin ediyoruz ama istiyoruz ki bunu devletin otoritesi çıkarsın ortaya. Çıkarırsa biz de öğrenmiş olacağız kimin ne olduğunu" yanıtını verdi.



Asansör kullanmıyor ki, evi giriş katında

"Kim kimi kullanıyor? Kim size komplo yapıyor?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Komplo yapmaya çalıştılar ama tutmadı. Neden tutmadı? Çünkü biz belirli bir beklenti içinde olan, birilerine komplo yapan birisi değiliz. Rahmetli babamın bana söylediği bir laf vardı: 'Oğlum sen doğru dur, eğri belasını bulur' diyordu. Biz doğru dururuz" dedi.

"Bu komplo, yeni bir komplo değil" diyen Kılıçdaroğlu, kendisinin İstanbul anakent belediye başkanlığı seçimlerine katılırken de aynı şeyler olduğunu, belli şeyler yapıldığını, tacize maruz kaldığını söyleyen birilerinin ortaya çıktığını belirterek, "Bunların komplo olduğu belli zaten" diyerek, şöyle devam etti:

"Şu aklınıza gelir mi? Bir siyasi parti lideri, 'Gel beraber havuza gidelim.' Bu olur mu? Bu havuz dediğiniz nerede? Böyle bir şey olamaz zaten. Bu tamamen saçma bir şey. Sonra başka bir iddia çıkıyor. 'Geldi bana, beraber gittik, şurada asansörle evine bıraktım.' Asansörü kullanmıyor ki. Evi giriş katında."



Kamuoyuna açıklarsa, herkes öğrenmiş olacak

"Siz, CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile bu konuyu görüştünüz mü?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır. Ciddiye alınacak bir konu değil ki görüşelim" yanıtını verdi.

Oda TV muhabiri İklim Bayraktar'ın iddialarına ilişkin olarak kendisine yöneltilen, "AKP meselesini siz ortaya attınız. Sonra Oda TV muhabiri bayan, 'ben öyle birşey söylemedim' dedi. Bu sefer AKP işin içine karışmış oldu? sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben söyledim. Elinde bant olduğunu söylüyor, yaptığı açıklamada. Konuşmamızı banda aldığını söylüyor. Bant bunun elinde, savcının da eline geçmiştir büyük olasılıkla. Bunu kamuoyuna açıklarsa herkes öğrenmiş olacak" dedi.

"Sizden Sayın Baykal ile ilgili bir talepte bulundu mu?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Hayır, kesinlikle öyle birşey sözkonusu değil" dedi. "Peki AKP ile ilgili bulundu mu" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Bu konulara girmeyeceğim" karşılığını verdi.



Gündem empoze ediliyor

Basının günlerdir bu konuyu tartıştığının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Tartışan kim? Onlara bakmamız lazım. Bunlar belden aşağı konular. Bu konular ne zamandan beri medyanın ana konusu olabiliyor. Bu ülkenin başka sorunu yok mu? Bu Türkiye'de tartışılması gereken bir konu mu? Diyarbakır'da bir kadın, dört çocuğuna sabah kahvaltısı vermedi diye intihar etti. Bu tartışıldı mı? Birileri tarafından bize, gündem empoze ediliyor. Bunlar dedikodu. Allah aşkına, bunun tartışılacak nesi var?" diye sordu.



CHP'ye komplo kurmak istiyorlar

AKP'li bir kişinin adının olayda geçmesiyle ilgili bir diğer soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Deniz Bey ile ilgili olduğu söylendi. Ben de Deniz Bey ile ilgili değil, başkasıyla ilgili olduğunu söyledim. Olay bu" dedi ve şöyle devam etti:

"Bunları kim gündeme getirdi. Hiç bir CHP'linin ağzından böyle bir söylem duydunuz mu? Nereden çıktı bunlar? Kim veriyor dinleme kayıtlarını? Bunlar gizli değil mi? Bunları veren savcının, bu ülkede hesap vermemesi diye bir olay olabilir mi? Kim bu savcı? Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, soruşturma gizliyse iddianame ortaya çıkmadan bu servisleri yapan kim? Bu nedir biliyor musunuz? CHP'ye karşı komplo kurmak istiyorlar ama Allah büyük. Komplo açığa çıkacak."

Kimin komplo kurmak istediği sorusunu Kılıçdaroğlu, "Bunun bir parçası iktidardır. İktidar bunun bir parçası değilse, HSYK'nın 'bir dakika' demesi lazım. Yasalarda soruşturma gizlidir diyor. O zaman, bu bant kayıtları nasıl oluyor da servis ediliyor diye sormaz mı" diye sordu.



Milletvekili adaylarına parti karar verecek

12 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen isimlerden Mustafa Balbay, İlhan Cihaner, Hanefi Avcı, Sinan Aygün gibi isimlerden görüştüklerinin olup olmadığına ilişkin olarak Kılıçdaroğlu, "Bazılarıyla görüştüm bazılarıyla görüşmedim" dedi.

"Görüştüğünüz kişilere adaylık için davette mi bulundunuz, yoksa onlar mı size mesaj gönderdi? şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, "Mesaj gönderen de oldu, medya aracılığı ile 'ben aday olmak istiyorum' diyen de oldu. İsteyen aday olur, isteyen olmaz. Sonunda buna parti karar verecek. Kimin milletvekili adayı listesinde yer alıp almayacağına" açıklaması yaptı.

Mustafa Balbay'ı milletvekili adayı yapacak mısınız? sorusuna Kılıçdaroğlu, "Ona ben karar vermeyeceğim. Önce partinin merkez yönetim kurulu. Parti meclisi. Tüzüğe göre davranacağız" dedi.

Ön seçim olup olmayacağına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Ön seçim bazı illerde olacak. Bazı illerde olmayacak" dedi.



Başbakan başsavcı

Ergenekon kapsamında en son tutuklanan gazetecilerle ilgili olarak Başbakan'ın, "bunlar gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklanmadı" açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Başbakan böyle bir açıklama yapamaz. Çünkü Başbakan bu açıklamayı yaparsa, dosyanın bütün ayrıntılarını biliyor demektir. İşte o zaman da deriz ki, bu Başbakan, baş savcıdır. Zaten söylüyor, "ben bu davanın başsavcısıyım" diye" ifadelerini kullandı.

Siz savcılardan hesap soracağız derken, Başbakan'dan mı bahsediyorsunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu, "Birisi de o zaten. Ben bu davanın savcısıyım demedi mi? Biz kimse yargılanmasın demiyoruz ama hukuk içinde yargılansın, adaletle yargılansın diyoruz" dedi.



Ergenekon mahkemesini TRT3 canlı versin

Savcının elinde ciddi iddialar olduğu konusunda ise Kılıçdaroğlu, "İddianame çıkınca hep birlikte göreceğiz" dedi. "İddianame çıktığında, ciddi deliler ortaya çıkarsa o zaman tavrınız ne olur? sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Hukuk sistemi içinde sağlıklı bir yargılanma olmasını biz de isteyeceğiz zaten. Biz şuanda da yargılanmasın demiyoruz ki. Varsa birşey, yargılanırlar. Yargılanmak ayıp değil, kişinin aklanmasının yolu açılacaksa yargılanacaktır. Fakat, yargının adaletli olmasını istiyoruz" karşılığını verdi.

Ergenekon kapsamında Silivri'de görülen mahkemenin TRT3'ün canlı vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar darbe mi yapmak istiyor. O zaman TRT3 canlı versin. Kim doğru, kim yanlışı söylüyor. İddianame doğru mudur, değil midir? Ben bunu istiyorum. Darbeci ise televizyon ekranında millet görsün. Türkiye'nin en büyük davasını gördürüyorsunuz. Benim isteğim, hükümet bu davanın üzerinde ciddiyetle duruyor. Biz de ciddiyetle duruyoruz ve diyoruz ki: Bu davayı TRT3'de canlı verin, millet seyretsin" diye konuştu.



Yoksul ailenin geliri, 600 TL'ye tamamlanacak

Aile Sigortası Kurumu'nda (ASKUR) yoksul ailenin geliri 200 TL ise 400 TL daha eklenerek, gelirin 600 TL'ye çıkartılacağını, hiç geliri yoksa 600 TL verileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bu paranın kadının banka hesabına yatacağını ve her ay gidip banka hesabından çekeceğini belirterek, "Diyorlar ki, "Siz bu parayı bulamazsınız". Bu para var. Hesabı, kitabı kuruşu kuruşuna yapılmıştır" dedi. Kendisinin eski hesap uzmanı olduğunu, devlette 27 yıl hesap işleriyle uğraştığını belirten Kılıçdaroğlu, "Para nasıl toplanır, nasıl harcanır. Kimin için harcanır, ne kadar harcanır.. Yıllarımı buna verdim" dedi.



Kömür vermeyeceğiz, doğalgazın belli metreküpü ücretsiz olacak

Yoksul aileye 600 TL yardım sonrası, kömür, odun veya başka yardım planları olup olmadığı konusunda Kılıçdaroğlu, "Hayır. Şunu yapacağız. Evinde doğalgazı varsa, doğalgazın belli bir metreküpünü ücretsiz yapacağız. Kömür vermeyeceğiz. Çocuğunun eğitim masrafı ayrıca karşılanacak. Dedim ya, 600 TL'den, bin 250 TL'ye kadar çıkacak. Özürlü varsa, yaşlı anne-babası varsa onun için verilecek. Bütün bunları tablolar halinde çıkardık.. Bunlar için akademisyenleri çağırdık. Bunlardan biri Dünya Bankası'na da proje hazırlayan bir uzman. Tamam dedi. Bunun üzerine projemizi kamuoyuna açıkladık" dedi. Aile Sigortası kapsamında yoksul ailenin 600 TL'ye çıkartılacak gelirinin, harcanarak esnafa döneceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Hayatı sirküle edecek. Yoksul aile de, esnaf da rahatlayacak" diye konuştu.



Bedelli askerlik teklifini, AKP kabul ederse süratle geçer

Bedelli askerlik konusunda Hamzaçebi'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sizin bununla ilgili hareketiniz olacak mı? sorusu üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Olacak. Bir sefere mahsus olmak üzere, önümüzdeki günlerde arkadaşlara talimatı verdim. Bir kanun teklifini verecekler parlamentoya" yanıtını verdi. "Seçimden önce mi? diye sorulması üzerine Kılıçdaroğlu,"Önümüzdeki hafta içinde verecekler. Arkadaşlar daha önceki uygulamalara da bakacaklar. Ona göre bir kanun teklifi verilecek. Komisyonlarda görüşülürse olgunlaştırılır, ona da itirazımız yok. Bir sefere mahsus olmak üzere öyle bir uygulama yapılmasını istiyoruz" dedi.



