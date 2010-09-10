T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU: BAYRAMLARDA HAYIRLI İŞLER YAPALIM İSTANBUL (A.A)

10 Eylül 2010 18:15

-KILIÇDAROĞLU: BAYRAMLARDA HAYIRLI İŞLER YAPALIM İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bayramlar, kardeşlik ve birbirimize saygı duymak içindir. Bayramlarda güzel ve hayırlı işler yapalım. Birbirimize saygı duyalım'' dedi. İstanbul'da ilk olarak Silivri Meydanı'nda halkla buluşan Kılıçdaroğlu, Selimpaşa ve Kumburgaz'da da kısa süreli halka hitap etti. Ardından Büyükçekmece Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükçekmece Devlet Hastanesine geçerek, buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Hastaneden ayrıldıktan sonra Avcılar'da da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Esenyurt Meydanı'na geldi.  Bu arada, Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camisi'nden çıkan bir grup, Kılıçdaroğlu'nun halka hitap edeceği meydanda toplanan kalabalığa tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da sık sık ''Yuh'' çeken grup, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Parti otobüsünün üstünden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, İstanbul'un değişimin anahtarı olacağını belirterek, Türkiye'nin değişiminin İstanbul'dan başlayacağını ifade etti.  Kul hakkı yiyenlerden hesap soracaklarını, vatandaşın özgürlük ve haklarını koruyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye gibi güzel bir coğrafyada kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için çalışacağız'' dedi.  Bayramların kardeşlik için önemli bir gün olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bayramlar, kardeşlik hoşgörü ve birbirimize saygı duymak içindir. Bayramlarda güzel ve hayırlı şeyler yapmalıyız. Birbirimize saygı duymalıyız. Eğer cami önünde siyaset yaparsak önce kendi inancımızı sömürmüş oluruz. Siyasetin konusu din değildir. Siyasetin konusu emeğe değer vermektir, vatandaşın özgürlüklerini genişletmektir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, insana baskı yapmak için siyaset yapılayamayacağını vurgulayarak, anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesi durumunda memurun sendikal hakkını aramasının zorlaşacağını savundu. ''Onun için sandığa gidelim. Onurlu bir iş yapalım ve 'hayır' oyunu kullanalım'' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir halk partisi olduğunu, kardeşlik için, Türkiye'nin geleceği için destek istediklerini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24