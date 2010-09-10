-KILIÇDAROĞLU: BAYRAMLARDA HAYIRLI İŞLER YAPALIM İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bayramlar, kardeşlik ve birbirimize saygı duymak içindir. Bayramlarda güzel ve hayırlı işler yapalım. Birbirimize saygı duyalım'' dedi. İstanbul'da ilk olarak Silivri Meydanı'nda halkla buluşan Kılıçdaroğlu, Selimpaşa ve Kumburgaz'da da kısa süreli halka hitap etti. Ardından Büyükçekmece Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Büyükçekmece Devlet Hastanesine geçerek, buradaki hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaneden ayrıldıktan sonra Avcılar'da da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Esenyurt Meydanı'na geldi. Bu arada, Esenyurt Serhan Tirit Merkez Camisi'nden çıkan bir grup, Kılıçdaroğlu'nun halka hitap edeceği meydanda toplanan kalabalığa tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında da sık sık ''Yuh'' çeken grup, polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Parti otobüsünün üstünden halka hitap eden Kılıçdaroğlu, İstanbul'un değişimin anahtarı olacağını belirterek, Türkiye'nin değişiminin İstanbul'dan başlayacağını ifade etti. Kul hakkı yiyenlerden hesap soracaklarını, vatandaşın özgürlük ve haklarını koruyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye gibi güzel bir coğrafyada kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamak için çalışacağız'' dedi. Bayramların kardeşlik için önemli bir gün olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bayramlar, kardeşlik hoşgörü ve birbirimize saygı duymak içindir. Bayramlarda güzel ve hayırlı şeyler yapmalıyız. Birbirimize saygı duymalıyız. Eğer cami önünde siyaset yaparsak önce kendi inancımızı sömürmüş oluruz. Siyasetin konusu din değildir. Siyasetin konusu emeğe değer vermektir, vatandaşın özgürlüklerini genişletmektir'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, insana baskı yapmak için siyaset yapılayamayacağını vurgulayarak, anayasa değişikliklerinin referandumda kabul edilmesi durumunda memurun sendikal hakkını aramasının zorlaşacağını savundu. ''Onun için sandığa gidelim. Onurlu bir iş yapalım ve 'hayır' oyunu kullanalım'' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir halk partisi olduğunu, kardeşlik için, Türkiye'nin geleceği için destek istediklerini belirtti.