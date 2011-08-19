-Kılıçdaroğlu bayramın ilk günü Somali'ye gidecek ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramının ilk gününe denk gelen 30 Ağustosta Somali'ye gidecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin Somali'ye yardımının yerine ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililer'in sorunlarının yerinde incelenip değerlendirilmesi için 30 Ağustosta gece 02.00'de İstanbul'dan THY uçağı ile Nairobi'ye hareket edeceği kaydedildi. Saat 08.30'da Nairobi'ye ulaşacağı tahmin edilen Kılıçdaroğlu'nun burada uçak değiştirerek yardımların dağıtılacağı Dadap kampına gideceği bildirildi. Kampa ulaşmak için 20 kilometre de karayolu ile seyahat edecek olan Kılıçdaroğlu'nun, Kızılay tarafından kampa ulaştırılacak yardım malzemesini teslim alan yetkililer ve kampta yaşayan Somalililer ile görüşeceği belirtildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Faruk Loğoğlu'nun da Somali-Kenya sınırında Somalililer'in yaşadığı kampa gideceği duyuruldu.