-Kılıçdaroğlu bayramda Van'a gidecek ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın birinci günü Van'da olacağı bildirildi. CHP Genel Başkan İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bayramın birinci günü olan 6 Kasım Pazar günü Van'a gideceği ve bütün gün depremzedelerle birlikte olacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacağı, yaralıları da hastanede ziyaret edeceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurbanını da Van'da kestireceği bildirildi.