Kılıçdaroğlu bayram tatilinde de yürüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı'na İstanbul'da, Başbakan Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da girecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'ne bayram tatilinde de devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile siyasi parti liderlerinin Ramazan Bayramı programları belli oldu.

Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda ailesiyle İstanbul'da olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, arife günü memleketi Erzincan'a gidecek ve hemşehrileriyle iftar yapacak. Bayramın birinci gününü de Erzincan'da geçirecek Yıldırım, ikinci gün ise Ankara'da bayramlaşma programına katılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşe bayramda da devam edecek. Kılıçdaroğlu yürüşü sırasında mola verdiği yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bayramlaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ramazan Bayramı boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ikinci günü ise parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da olacak.