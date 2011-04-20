-KILIÇDAROĞLU BAYKAM'I ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ressam Bedri Baykam'ın bıçaklı saldırıda yaralanmasıyla ilgili olarak, ''Sanatçılara yapılan saldırıları kınıyoruz. Sanatçıların siyasal dünyasına, dünya görüşüne bakılmaksızın bütün sanatçıların kucaklanması gerekiyor, çünkü sanatçılar toplumu ileriye taşıyan aydınlardır, onlara saygı duymak gerekiyor'' dedi. Kılıçdaroğlu, uğradıkları bıçaklı saldırı nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesinde tedavileri süren ressam Bedri Baykam ile asistanı Tuğba Kurtulmuş'u ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Baykam ve asistanının sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, ''Umarım kısa sürede hastaneden taburcu olurlar, normal yaşamlarına devam ederler'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Kendisiyle konuştunuz mu?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Konuştum. Durumu iyi. Ne kadar sürede iyileşeceğini tabii ki hekimler biliyor. Bir şey diyemiyorum ama el teması olmuyor. Ona hekimler izin vermiyor. Morali iyi. Herhalde zaman zaman ağrıları olabiliyor'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, Baykam'ın sağlıyla ilgili bir şey söylenip söylenmediğinin sorulması üzerine, ''Hayır, bu konuları konuşmadık. Yorulmaması gerekiyor. Böyle bir uyarı yapıldı. Biz de kendisini yormadık'' dedi. ''Sanatçılara yapılan saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu Kılıçdaroğlu şöyle yanıtladı: ''Sanatçıya yapılan saldırılar, dünyanın her tarafında kınanır, kınanması da lazım. Sanatçıların eserlerini beğeniriz ya da beğenmeyiz. Sonuçta sanatçı sanatçıdır. Sanatçıyı yüceltmemiz gerekiyor. Sanatçıların siyasal dünyasına, dünya görüşüne bakılmaksızın, bağımsız olarak bütün sanatçıların kucaklanması gerekiyor, çünkü sanatçılar toplumu ileriye taşıyan aydınlardır, onlara saygı duymak gerekiyor'' Meclisin olağanüstü toplanması önerisine yönelik sorusu üzerine de CHP lideri, ''İktidar kanadının meclisin toplanmasına evet demesi lazım. Yasaların parlamentodan geçirilmesi için, Anayasa değişikliği de dahil yeterli çoğunluğun sağlanması lazım. Yani bir konsensüsün sağlanması gerekiyor. Biz AKP kanadından bir yanıt bekliyoruz'' dedi.