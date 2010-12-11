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Politika

KILIÇDAROĞLU BAYKAL İLE GÖRÜŞÜYOR TBMM (A.A)

11 Aralık 2010 14:11

-KILIÇDAROĞLU BAYKAL İLE GÖRÜŞÜYOR  TBMM (A.A) - 11.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal ile bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, TİSK'in 24. Genel Kurulu'na katıldıktan sonra TBMM'ye geçti. Deniz Baykal ise saat 11.30'da Meclis'teki odasına geldi. Baykal, daha sonra CHP Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Zekeriya Akıncı, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in eşliğinde odasından çıktı. Deniz Baykal ve beraberindekiler otomobille Meclis ana binasının 2 numaralı kapısına gitti ve oradan Kılıçdaroğlu'nun makamına çıktılar.  Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın gelecek hafta yapılacak CHP 15. Olağanüstü Kurultayına ilişkin görüşmesi saat saat 12.00'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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