-KILIÇDAROĞLU, BAYKAL İLE ANTALYA'YA GİTTİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Antalya'da düzenlenen mitinge katılmak üzere eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Antalya'ya gitti. Kılıçdaroğlu, Antalya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, referandum çalışmalarıyla ilgili henüz final yapmadıklarını belirterek, çalışmaların İstanbul'da süreceğini söyledi. Partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile mitinge birlikte katılacaklarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, bundan son derece mutlu olduğunu belirtti. ''Baykal ile kısa süre önce bir araya gelip gelmedikleri'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, daha önce bir düğünde beraber olduklarını anımsatarak, Antalya mitingi öncesinde bir araya gelmediklerini, sadece telefonla görüştüklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Antalya'da ikinci miting yapmanızın nedeni Sayın Baykal'ın bu sefer katılacak olması mı?'' sorusunu ''Hayır. Daha önce Antalya'nın ilçelerine gitmiştik. Bu kez merkezinde mitingi yapıyoruz'' diye yanıtladı. ''Son dönemde afiş tartışmalarıyla gündeme gelen Avcılar Belediye Başkanı ile görüşüp görüşmediğinin'' sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Avcılar Belediye Başkanının kendisini aradığını ve görüştüklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Yarın MYK toplanacak. Bir disiplin süreci mi?'' şeklindeki soruyu, ''Gereğini yapacağız'' diye yanıtladı. Bir gazetecinin ''AK Parti Iğdır Milletvekilinin, askerliğini yapmayan 40 yaş üstü kişilere af öngören teklifini'' hatırlatarak düşüncesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''AKP'nin pek ciddiye alacağını sanmıyorum'' görüşünü dile getirdi. -BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI- Kılıçdaroğlu'nun ardından havalimanına gelen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal da referanduma ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Baykal, ''Antalya mitinginde konuşma yapıp yapmayacağı'' sorusunu, ''Konuşma yapmayı düşünmüyorum. Birlikte selamlayacağız, el ele, dayanışma içinde olduğumuzu topluma göstereceğiz'' diye yanıtladı. Bir başka gazetecinin ''Heyecanlı mısınız?'' sorusuna ise gülümseyerek karşılık veren Baykal, ''Evet güzel bir gün olacak, güzel bir miting olacak inşallah'' ifadesini kullandı. Baykal, ''referandum tahmininin'' sorulması üzerine de şunları kaydetti: ''Bu konularda tahmin yapmayı sevmem. Bu referandum maalesef Türkiye'yi çok derin bir bölünmeye sürükleyecek. Özellikle 'evet' çıkarsa Türkiye bölünecek. 'Evet' çıkarsa Türkiye bölünür. Çünkü insanların yarısı bu anayasayı istemiyor. Yarısı istemediği bir anayasanın altında yaşamak zorunda kalacak. Bu, ilk kez karşı karşıya kalacağımız bir olay. Çok üzüntü verici bir olay. Yani 'hayır' çıkarsa ne olur? 'Hayır' çıkarsa iktidar gider, 'evet' çıkarsa Türkiye büyük sıkıntıya sürüklenir. O nedenle vatandaşlarımız büyük bir sorumluluk duygusu içinde Türkiye'yi düşünmelidir. İktidarlar gider, gelir. Bu gider başkası gelir, o kadar önemli değil. Türkiye'de halkın yarısının tepki gösterdiği bir anayasanın altında yaşamak zorunda bırakılması çok ayrı bir durum. Büyük sorun yaratır, büyük sıkıntı yaratır.'' Kılıçdaroğlu ve Baykal'ın yanısıra CHP Genel Sekreteri Önder Sav da Antalya'ya gitti.