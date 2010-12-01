-KILIÇDAROĞLU BAYAR'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ GEMLİK (A.A) - 01.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa gezisi kapsamında 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Gemlik ilçesindeki kabrini ve müzeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Bayar'ın kabrine Cumhuriyet Halk Partisi yazılı çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra müzeyle geçen Kılıçdaroğlu, burada yetkililerden bilgi aldı ve özel defteri imzaladı. Kılıçdaroğlu, kabrin ve müzenin bulunduğu Umurbey Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir kahvede gazetecilerin ziyaretine ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Celal Bayar'ın Türk siyasi tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu vurguladı. Daha önce CHP Grup Başkanvekilliği döneminde de Bayar'ın kabrini ziyaret ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Celal Bayar, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızda mücadele vermiş, bizim Galip Hocamız. Cumhuriyetin ekonomisiyle ilgilenmiş, Cumhuriyetin ilk yıllarının iktisat bakanı, Anadolu'yu gezip Mustafa Kemal'e rapor hazırlayan önemli bir şahsiyet. 'Atatürk, seni sevmek ibadettir' sözü Celal Bayar'a aittir ve bizim 3. Cumhurbaşkanımız, ilk sivil Cumhurbaşkanıdır. Kendisinin kabri burada. Bu müze ve kabriyle ilgili özel bir yasa var. Söyleyip söylememekte çok tereddüt ettiğim bir konu ama söylemekte sakınca görmüyorum; yasanın gerekleri maalesef yerine getirilmiyor. Bizim tarihimizin, ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın önemli bir parçası olan bir şahsiyet için bir yasa çıkarıyoruz ve o yasanın gereklerini yerine getirmiyoruz. Niçin? Yeri geldiği zaman Celal Bayar'dan övgüyle söz ediyoruz yasa da çıkarıyoruz ama bir süre sonra çıkardığımız yasalara uymuyoruz. Bu konuda CHP milletvekillerinin geçen yasama döneminde verdikleri soru önergeleri de var. O soru önergelerine de beklediğimiz yanıtı hiçbir zaman alamadık. Acı ama gerçek.'' Bayar'ın aynı zamanda önemli bir CHP'li olduğunu ve partiye önemli hizmetleri bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kalkınması için de büyük çabalar harcadığını belirtti. Umurbey'e gelmekten son derece memnun olduğunu ifade eden CHP lideri, geçmişi iyi yönleriyle görerek toplumu kaynaştırmanın tüm siyasetçilerin görevi olduğunu dile getirdi. Kahvedeki vatandaşların Umurbey'in daha önce belde olduğunu ancak son yasal düzenlemeden sonra bu statüden çıkarak mahalle konumuna geldiğini hatırlatmaları ve ''Belediyemizi geri istiyoruz'' sözleri üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Size söz veriyorum. CHP İktidarında Umurbey tekrar belediye olacak'' dedi. Yerel yönetimlerin önemine değinen Kılıçdaroğlu, belediyelerin bir kentin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Son yasal düzenlemenin ardından 100 yıllık belediyelerin bile bu statülerini kaybettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, kahveden ayrılırken vatandaşlarla sohbet etti.