-KILIÇDAROĞLU BATUM'DA BATUM (A.A) - 10.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştireceği program için özel uçakla Gürcistan'ın Batum kentine geldi. Batum Havalimanı'nda, kentteki ve Artvin'den gelen partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, bir süre tarihi ve turistik yerleri gezdi. Batum Su Parkı'nda su ve ışık şovunu izleyen Kılıçdaroğlu, bazı tarihi mekanlarda da incelemelerde bulundu. Kalacağı otele gitmeden önce Batum Su Parkı'na yürüyüş yapan Kılıçdaroğlu, Batum'da üniversitede okuyan Ceren Cebeci ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan Cebeci, beraberindeki okul arkadaşı Süleyman Akarçay'ın Denizlili olduğunu, Denizli'ye giderek oy kullanmak istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Batum'a geldiği özel uçağın pilotlarıyla görüştüklerini, pilotların ''genel başkan onay verirse götürebiliriz'' dediğini ifade eden Cebeci, arkadaşı Akarçay'ın uçakla Denizli'ye götürülmesini istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Akarçay'ı, Denizli'ye özel uçakla götürme sözü verdi. Kılıçdaroğlu, parkta gezinti yapan Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshalomidze ile de karşılaşarak bir süre sohbet etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele gitti. Bu arada, Kılıçdaroğlu'nu Batum Havalimanı'nda karşılayan partililer arasında yer alan iş adamı Nazmi Dinç'in ''CHP-001'' Gürcistan plakalı aracı dikkati çekti. Artvin CHP Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten Dinç, Batum'da plakayı normal plakaların 5 katı fiyat vererek aldığını söyledi.