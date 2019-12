-KILIÇDAROĞLU BATI TRAKYA'DA GÜMÜLCİNE (A.A) - 02.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Trakya'daki Türk azınlığından Türkiye'ye güvenmelerini isteyerek, "Yüreğimiz her zaman sizinle beraber" dedi. Kılıçdaroğlu, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı çerçevesinde geldiği Yunanistan'da, Batı Trakya'yı da ziyaret ederek, İskeçe ve Gümülcine'de soydaşlarla bir araya geldi. İskeçe'de, kapatılan Türk birliklerinden biri olan İskeçe Türk Birliğini (İTB) ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kalabalık bir soydaş grubu tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, "mekanlar farklı olsa da yüreklerin aynı olduğunu" ifade ederek, "Azınlığın Türkiye'ye güvenebileceğini" söyledi. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Müftü Mete ile İskeçe'de ilk seçilmiş Müftü Mehmet Emin Aga'nın kabrini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, güzergah üzerindeki Türk Belediye Başkanı bulunan Susurköy Belediyesine gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından Gümülcine'ye geldi. Gümülcine'de Türk Konsolosluğunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile makamında gerçekleştirdiği görüşmenden sonra Gümülcine Türk Gençler Birliğinde (GTGB) soydaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "bugünün, kendisi için tarihi bir gün olduğunu" ifade ederek, "Her zaman Türkiye dışındaki bütün soydaşlarla birlikte olmak isterdim ancak sizler de takdir edersiniz ki birlikte olmanın bazı koşulları var. En azından mekanlarımız farklı ama unutmayın ki aynı acıları paylaşıyoruz. Yeri geldiği zaman sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Bunun için hiç unutmayın, yüreğimiz her zaman sizinle beraber" dedi. GTGB'nin kapatılma sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "birliği birlik yapan şeyin, birliğin kurulması değil, o birliğe tarihsel derinlik veren süreç" olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "1928'den bu yana inançla, kararlılıkla, sabırla bir olay sürdürebiliyorsa, kimse onun önünde duramaz. Bu açıdan Türk Gençler Birliğini bütün yüreğimle kutluyorum. İstiyoruz ki dostluğun, barışın egemen olduğu bir dünyada hepimiz yaşayalım" Konuşmasında, Selanik'te Atatürk'ün evini ziyaretini de anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bugün, hemşehriniz, bizim kurtarıcımız büyük insan Mustafa Kemal'in doğduğu eve gittik. Bugün onun topraklarında, onun doğduğu yerdeyiz. Duygulanmamak mümkün değil. O bize hedef olarak çağdaş uygarlığı gösterdi. Dar kalıplar içinde bir dünyayı bize vadetmedi. Ufku geniş, derinliği olan, kültürel zenginliği olan bir dünya için bize hedef göstermiştir ve demiştir ki 'Çağdaş uygarlığa ulaşın. Onun mücadelesini veriyoruz. O mücadeleyi sadece Türkiye'de değil, aslında bütün dünyada veriyoruz. Ona tekrar yürekten minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz, Allah'tan rahmet diliyoruz" Kılıçdaroğlu, "Ege Denizi'nin bir barış ve dostluk denizi olmasını arzuladığını" belirterek, "Yüreğimizde ve gönlümüzde yatan odur" dedi. Atina'da Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile de görüştüğünü ve kendisini "mütevazı bir insan ve iyi bir sosyal demokrat olarak bulduğunu" anlatan Kılıçdaroğlu, "Yunanistan'ı, bugün içinde bulunduğu ekonomik krizden sadece Papandreu'nun kurtarabileceğini" savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Sayın başbakanınız ile görüştüm. Yunanistan'ın zor bir süreçten geçtiğini biliyoruz ama o süreci, ancak sizin başbakanınız aşabilir. Birikimli, deneyimli güçlü bir başbakan. Umuyoruz, Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsünü en iyi şekilde kurar. Kendisine bir teklifte bulundum. Türkiye'deki ve buradaki gazeteciler zaman zaman karşılıklı gidip gelebilseler, halklar biraz daha kaynaşabilse, bu dostluk köprüsünü gerçekten de güçlendireceğiz. Ben kesinlikle eminim. Siyasetçiler ayırsa bile halk mutlaka buluşturacaktır, halk mutlaka bu dostluğu sağlayacaktır."