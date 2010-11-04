T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU BAŞSAVCILIĞIN KARARINI DEĞERLENDİRDİ TBMM (A.A)

04 Kasım 2010 20:33

-KILIÇDAROĞLU BAŞSAVCILIĞIN KARARINI DEĞERLENDİRDİ TBMM (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni MYK listesiyle ilgili kararını, ''Hukukun gereği yapılmış demek ki'' diye değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup eski ve yeni milletvekiliyle görüştü. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, MYK üyelerine ilişkin başsavcılığa ilettikleri listeyle ilgili, ''Bu isimler Siyasi Partiler Yasası uyarınca siyasi partiler siciline MYK üyeleri olarak işlendiğine'' yönelik kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hukukun gereği yapılmış demek ki'' dedi. Görüşmelerin güzel geçtiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Milletvekillerini siz mi davet ettiniz?'' sorusuna, ''Evet. Onların nabzını tutmak istedim; bir bakayım ne düşünüyorlar diye'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24