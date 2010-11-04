-KILIÇDAROĞLU BAŞSAVCILIĞIN KARARINI DEĞERLENDİRDİ TBMM (A.A) - 04.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, yeni MYK listesiyle ilgili kararını, ''Hukukun gereği yapılmış demek ki'' diye değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında bir grup eski ve yeni milletvekiliyle görüştü. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle gruplar halinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, MYK üyelerine ilişkin başsavcılığa ilettikleri listeyle ilgili, ''Bu isimler Siyasi Partiler Yasası uyarınca siyasi partiler siciline MYK üyeleri olarak işlendiğine'' yönelik kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Hukukun gereği yapılmış demek ki'' dedi. Görüşmelerin güzel geçtiğini anlatan Kılıçdaroğlu, bu görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Milletvekillerini siz mi davet ettiniz?'' sorusuna, ''Evet. Onların nabzını tutmak istedim; bir bakayım ne düşünüyorlar diye'' karşılığını verdi.