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Politika

KILIÇDAROĞLU: BAŞSAVCI SAYIN ERDOĞAN'DIR ANKARA (A.A) 

31 Mart 2011 13:48

-KILIÇDAROĞLU: BAŞSAVCI SAYIN ERDOĞAN'DIR ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HSYK Kararnamesi ile yapılan değişikliklere ilişkin, ''Başsavcı değişmedi, başsavcı Sayın Erdoğan'dır. 'Ben bu davanın savcısıyım' demişti. Zekeriya Öz orada terfi ettirildi, yerine bir başka Zekeriya Öz getirilecek ne fark eder'' dedi. Kılıçdaroğlu, parti Genel Merkezindeki seçim stratejileri ve sandık eğitimi konulu toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin HSYK Kararnamesi ile yapılan görev değişikliklerini anımsatarak ''Soruşturma ile ilgili itirazlarınız söz konusuydu. Başsavcının değişmesiyle soruşturmada ya da iddianamede farklılık mı olacağını düşünüyorsunuz? Yoksa bunu nöbet değişimi olarak mı algılıyorsunuz'' sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Başsavcı değişmedi, başsavcı Sayın Erdoğan'dır. 'Ben bu davanın savcısıyım' demişti. Zekeriya Öz orada terfi ettirildi, yerine bir başka Zekeriya Öz getirilecek ne fark eder? Ayrıca o bir iddia makamıdır. Asıl olan karar verecek olan mevkideki kişilerin yansızlığı, tarafsızlığı ve bağımsızlığı. O kişiler öyle mi? Hayır. Niçin hayır? Çünkü Yargıtayın kararı çıktı, 'Bunlar tarafsız değillerdir' diye. Tarafsız olmayan bir yargıç bu davayı götürürse ne yaparlarsa yapsınlar, üç tane Zekeriya Öz'ü alırlar, yedi tane Zekeriya Öz'ü getirirler ne fark eder?''

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