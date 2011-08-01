-KILIÇDAROĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Norveç'in Ütoya Adası'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden ve bugün cenaze töreni gerçekleştirilen Gizem Doğan'ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Gizem'in annesi Gülderen ve babası Abdülkadir Doğan'ı telefonla aradı ve cenaze törenine kendisini temsilen partisinin İzmir Milletvekili Erdal Aksünger'in katılacağını söyledi. Doğan ailesinin acısını paylaştığını belirten Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde şunları kaydetti: ''Bu tür acıların insanı çok, ama çok yaraladığını, canından can kopardığını biliyorum. Keşke Gizem'e rahmet, size başsağlığı dilemekten başka elimizden bir şey gelse. Bugün için tek yapabileceğimiz hepimizin kızı olan Gizem'e rahmet; sizlere, aileniz fertlerine yakınlarınıza başsağlığı dilemek. CHP olarak bu konuda ne yapmamız gerekiyorsa elbette yapacağız. Bu saldırı bir kez daha gösterdi ki, terör bir insanlık suçudur. CHP olarak, terör nereden ve kimden gelirse gelsin lanetlenmelidir demeye devam ediyoruz. Teröre karşı ulusal olduğu kadar uluslararası mücadelenin de önemine bir daha dikkat çekiyor, insanlık suçu terörü lanetliyor, sizlere sabır ve başsağlığı diliyorum.''