-KILIÇDAROĞLU: BAŞÖRTÜSÜ YAPAY SORUN ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerine ilişkin, ''Bilimi egemen kılarsak bu tür yapay sorunları da tartışma konusu olmaktan çıkarırız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesinin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yapılan yeni akademik yılı açılış töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'ın, ''Toplumu tehdit etmek için Türkiye İran oluyor korkusunu pompalayan CHP bugün döndü dolaştı Türkiye'nin baş örtülü kızlarına İran modeli örtünmeyi tavsiye eder hale geldi'' şeklindeki sözlerini anımsatarak bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Bir bilim yuvasındayız. Bilimin, aklın ve mantığın kullanılması gerektiğini öğretiyor burası. Bilimi egemen kılarsak bu tür yapay sorunları da tartışma konusu olmaktan çıkarırız'' diye konuştu.