Kılıçdaroğlu: Baskın seçimde Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’ne grup kurması için destek verebiliriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'baskın seçim'de İyi Parti':ye verdikleri destek gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'ne grup kurması için destek verebileceklerini söyledi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nun, "Baskın erken seçimde İyi Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna, "Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli" yanıtını verdiğini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında,"Erdoğan'ı üzecek ikinci gelişme ise Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı'na katılması olacaktır. Çünkü bu iki partinin liderleri Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan AKP'nin de Erdoğan'ın güçlü ve zayıf noktalarını çok iyi bilirler ve AKP'den büyük miktarda seçmen koparırlar. Onlar da güçlendirilmiş parlamenter rejimden yanalar. 2 yıla yaklaşan sürede çöken partili cumhurbaşkanı yani tek adam rejiminin savunucusu Cumhur İttifakı'dır. Ki bu noktada Bahçeli'nin, 'Ben yokum, haydi erken seçim yapalım' demesi inanın hiçbir partiye sürpriz olmayacaktır." görüşünü savundu.

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