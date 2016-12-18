Kılıçdaroğlu: Başkanlık sistemi milli değil; Türkiye Peşaver'e dönerse sorumlusu kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 14 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili olarak "Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini, bugün Türkiye'ye terör olarak dönmesini hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye bir Peşaver'e dönerse sorumlusu kimdir?" dedi. 'Başkanlık' sisteminin milli olmadığını savunan Kılıçdaroğlu "Böyle bir sistem dünyada yok. Türk tipi başkanlık sistemi, diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın. Böyle bir sistem yoktur. Gayri milli bir sistemi, bu topluma dayatmak istiyorlar” ifadesini kullandı.

Kayseri’de dün Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin önündeki caddede kırmızı ışıkta duran otobüse, bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Siviller ile yakındaki komando tugayından çarşı izniyle kent merkezine giden er ve erbaşların bulunduğu otobüste 14 asker yaşamını yitirmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Ankara’da partisinin gençlik kollarının etkinliğinde konuşan Kılıçdaroğlu, saldırılarda siyasi sorumlunun ortaya çıkmamasının demokrasi eksikliği olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu “Türkiye bir Peşaver’e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp ‘Bu işin sorumlusu benim’ dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor" diye konuştu.

"Terörle akıl ve birikimli mücadele edilmeli"

CHP lideri, ‘terörle’ akıl ve birikim yoluyla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Hayatının en büyük acısıdır bir babanın çocuğunu toprağa vermesi. Bu acıdan Türkiye’yi kurtarmak lazım. Kurtarırken de terörle mücadele ederken de akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle mücadele edeceksiniz. Kaynağına ineceksiniz, teşhisi doğru koyacaksınız. Terörü sonlandırmanın özel bir çaba gerektirdiğini hepimiz takdir ederiz” diye konuştu.

"Başkanlık milli değil"

Salı günü Anayasa Komisyonu’nda tartışılmaya başlanacak olan ‘başkanlık sistemi’yle ilgili ‘Milli değil’ açıklamasını yapan CHP lideri, “Bir kişiye bütün ülke teslim edilmek isteniyor. Valiyi o tayin edecek, milletvekilini o belirleyecek, hakimi, savcıyı o belirleyecek. Böyle bir sistem dünyada yok. Türk tipi başkanlık sistemi, diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın. Böyle bir sistem yoktur. Gayri milli bir sistemi, bu topluma dayatmak istiyorlar” dedi.

"Türkiye Peşaver'e dönerse sorumlusu kim?"



Terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlunun ortaya çıkmamasının, demokrasi eksikliği olduğunu savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi kaygılandıran, Türkiye'nin yakın tarihini bilmeyen bir kadro tarafından Türkiye'nin yönetilmesidir. Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini, bugün Türkiye'ye terör olarak dönmesini hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye bir Peşaver'e dönerse sorumlusu kimdir? 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bir kişi ortaya çıkıp 'Bu işin sorumlusu benim' dedi mi? Demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor"

İnönü’ye övgü

Gençlere İsmet İnönü’yü anlatan Kılıçdaroğlu, “Dünya da hiçbir lider örneği yoktur, tek başına Milli Şef iken kendi özgür iradesi ile Çankaya’dan aşağı inmemiştir. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci adamı İsmet İnönü’dür. Demokrasiye âşıktır ve demokrasiyi getirmek istemiştir Türkiye’ye. Şimdi bizim ülkemizde demokrasi var mı? Demokrasinin evrensel ölçütleri vardır; medya özgürlüğü; 146 gazetecinin hapiste olduğu bir Türkiye’de demokrasiden söz edemezsiniz” ifadelerini kullandı. Salı günü TBMM’de komisyon gündemine gelecek anayasa değişikliği teklifi ile ilgili olarak da Kılıçdaroğlu, “Milli olması için 140 yıllık tarihimize uygun bir başkan olması lazım. Bir kişiye bütün ülke teslim edilmek isteniyor. Böyle bir sistem dünyada yok. ‘Türk tipi başkanlık’ diyorlar, bütün Türk tarihine bakın böyle bir sistem yok. Gayri milli bir sistemi bu topluma dayatmak istiyorlar. Bizi uygar dünyadan kopartacak bir rejim değişikliğine izin vermeyeceğiz, kararlıyız” dedi.

Devrimcinin belgesi

Gençlerden Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okumalarını isteyen Kılıçdaroğlu, “Tarihte bir devrimcinin yazdığı en önemli belgedir. Tarihin neresine ve hangi noktasına giderseniz gidin bu belgenin önemi karşınıza çıkar. Bizi kaygılandıran, yakın tarihi bilmeyen bir kadro tarafından Türkiye’nin yönetilmesidir. Türkiye’nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesinin, bugün Türkiye’ye terör olarak dönmesini düşünmek zorundayız. Türkiye Peşaver’e dönerse bunun sorumlusu kimdir. 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarında sonra bir kişi ortaya çıkıp ‘bu işin sorumlusu benim’ dedi mi? Hiç demedi. Bu bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor” diye konuştu.