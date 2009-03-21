Kılıçdaroğlu basında birinci

Medya Takip Merkezi (MTM), yerel seçim yarışında adayların basın yansımalarını mercek altına aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkan adayları ile ilgili yayımlanan haberleri inceleyerek rapora dönüştüren MTM’nin verilerine göre, yerel seçimin basındaki yarışına damgasını vuran başkan adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu.





Medya Takip Merkezi, 1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında basında, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkan adayları ile ilgili yayımlanan her haberi tek tek inceleyerek rapora dönüştürdü. Buna göre, yerel seçimin basındaki yarışına damgasını vuran başkan adayı, Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



Parti liderleriyle yarıştı



Araştırma döneminin basında en çok haber ve yazıya konu olan belediye başkan adayı, açık arayla CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Yolsuzluklara dair açıklamaları ve dürüstlüğe yaptığı vurguyla öne çıkan Kılıçdaroğlu, AKP adayı Kadir Topbaş karşısında güçlü bir rakip olarak konumlandırıldı. 1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında gazete ve dergilerde toplam 2 bin 751 habere konu edilen Kılıçdaroğlu’na basının ilgisi, Topbaş’a göre yüzde 44 daha yüksek oldu. İstanbul için yarışan Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Turgut gibi isimler ise, Kılıçdaroğlu-Topbaş basındaki çekişmesinin gölgesinde kaldı. Bin 914 habere konu edilen Topbaş’ı, 399 haber ile Saadet Partisi Adayı Mehmet Bekaroğlu izledi. MHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgut ise sadece 114 haberde yer aldı.



Erdoğan 1, Baykal 2'nci



Kılıçdaroğlu, sadece tüm adaylar arasında en çok ilgi gösterilen isim olmakla yetinmeyerek, pek çok parti liderini de geride bıraktı. Erdoğan ve Baykal’dan sonra en çok haber yapılan üçüncü isim olan Kılıçdaroğlu’nun, basında MHP lideri Devlet Bahçeli’den bile daha fazla yer alması, araştırmanın dikkat çeken bir diğer başlığıydı.



Ankara'nın galibi Gökçek



MTM’nin raporuna göre, Ankara adayları arasında en büyük rekabet yine AKP ve CHP arasında yaşandı. AKP adayı Melih Gökçek, bin 787 haber ve yazı ile ilk sıraya yerleşirken, CHP adayı Murat Karayalçın’dan yüzde 53 oranında daha fazla habere konu oldu. Bin 166 haber ile ikinci sırada olan Karayalçın’ı MHP’nin adayı Mansur Yavaş 443 haber ile izledi.



İzmir'de yine CHP



1 Şubat-15 Mart tarihleri arasında, basında en çok yer bulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, açık arayla, CHP adayı Aziz Kocaoğlu’ydu. Kocaoğlu, en yakın rakibi Taha Aksoy’dan bile 2.5 kat daha fazla habere konu edildi. Taha Aksoy, 734 habere konu edilirken,İzmir’in MHP Adayı Müsavat Dervişoğlu ise 153 haber ile basında yer buldu.

