-KILIÇDAROĞLU: BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YOK ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığını öne sürerek, ''Basın özgür olduğu sürece muhalefeti de iktidarı da eleştirecektir. Buna saygı duyacağız. Ama muhalefete her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz, iktidar eleştirilemez. Bunun adına ileri demokrasi denilirse bu doğru değil'' dedi. CHP'nin ''Gence Artı'' Projesi, Genel Merkezde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, dün CHP'nin ''Aile Sigortası'' projesini tanıttıklarını bugün ise ''Gence Artı'' projesi için toplandıklarını söyledi. Aile Sigortası'nın, yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bunun ancak CHP'ye yakışan bir çalışma olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, Aile Sigortası'nı Anadolu'nun her yerinde anlatacaklarını belirterek, ''Hep denirdi ki 'CHP yoksul kesimlerden oy almıyor, CHP'nin yoksul kesimlere yönelik projesi yoktu'. Belki büyük bir olasılıkla onların da CHP'den beklentisi yoktu. Ama şimdi bizim o kesimlerden beklentimiz, onların da bizden beklentileri oluştu'' dedi. -SORULAR- Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''İstihdam yaratmaya yönelik projeniz olacak mı?'' sorusuna ''Ekonomi raporumuz olacak. Onun bir bölümü doğal olarak istihdam olacak'' karşılığını verdi. CHP lideri, ''Aile Sigortası'nda yoksulun tanımına'' ilişkin soru üzerine de projeyle yoksul envanteri çıkaracaklarını şu an için yardım yapan 14 kuruluşu da bir çatı altında birleştireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu kuruluşların 4 milyar lira bütçesi olduğunu hatırlatarak, kendilerinin bunun üzerine 7 milyar lira daha ekleyeceklerini anlattı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, ''basın özgürlüğüne'' ilişkin sözlerinin tartışma konusu olduğunu ifade edilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Biz o tür tartışmalara girmek istemiyoruz. Birilerinin eline güç vermek için bir tartışma olmasını da istemiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İstediğimiz ve bildiğimiz şu: Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Basının özgür olması lazım, sansür uygulanmaması lazım. Özgür basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Basın özgür olduğu sürece muhalefeti de iktidarı da eleştirecektir. Buna saygı duyacağız. Ama muhalefete her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz, iktidar eleştirilemez. Bunun adına ileri demokrasi denilirse bu doğru değil. AKP'yi AKP yapan kim? Arkasındaki güçler kim? Başbakan olmadan önce hatta parti lideri olmadan önce Amerika'ya gidip 'bana destek verin' diyen kim? Herhalde halkımız bunları unutmadı.'' -''MİZAH DERGİLERİ YANIT VERİR''- Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın da bir açıklaması olduğunun, Atalay'ın 'Türkiye'de ABD'den daha fazla basın özgürlüğü var' dediğinin ifade edilmesi üzerine de ''Herhalde mizah dergileri Sayın Beşir Atalay'a gerekli yanıtı verirler'' dedi. Kılıçdaroğlu, Oda TV'de yapılan aramalar ve Soner Yalçın'ın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri hatırlatan gazetecinin, ''Sizin Soner Bey'le yaptığınız görüşmeleriniz de -ki siz anamuhalefet liderisiniz dokunulmazlığınız var- onlar da yasa dışı bir şekilde polis ve savcılık dosyasına eklenmiş görünüyor. Bunu nasıl değerlendireceksiniz?'' sorusu üzerine şunları kaydetti: ''Onu da merak ediyorum, Sayın Hasan Cemal ne yazacak acaba? Bir liderin telefonları dinleniyorsa, ev telefonları dinleniyorsa, sokaktaki yurttaş cep telefonuyla konuşmaktan korkuyorsa iş adamları dertlerini anlatmaktan korkuyorsa, gazetelerin ekonomi sayfalarını açtığınızda ekonomideki başarı öyküleri anlatılıyorsa, işsizlik bu kadar almış başını gitmiş, cari açık bu kadar artmış, bunlar görmemezlikten geliniyorsa bunu gazeteciler mi yazmıyor yoksa birileri rahatsız olmasın diye özellikle mi yazılmıyor? Niye bunu düşünmüyoruz, niye bunları görmüyoruz? Eğer bunları görmeyen duymayan bir tablo varsa bunun sorgulanması lazım. Daha önce de benim telefonların dinlendi. Dosyalarda var. Bir gazeteci bana soru sormuş, ben de yanıt vermişim. Davayla ilgilisi yok, niye konuyor oraya? Acaba bu hukuk dışılığı, AKP'yi savunanlar 'bu kadar da olmaz' diye yazma sevgisini göstermiyorlar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Seyfi Oktay ile telefonla görüşmüşüm. Görüştüm tabii. Herkesle görüşürüm. Bana dosya verecekti, yapılan yargı reformuyla ilgili dosya verecekti. Geldi dosya, masamın üzerinde duruyor. Ben çok kişiyle görüşürüm. CHP'li olmayanlarla da görüşürüm. Gazeteciler ararlar her gün görüşürüm. Bunların banda alınması, alınmaması bunlar demokrasi mi? Acaba birileri kalkıp bunu eleştirme cesaretini niye göstermiyor medyada? Bizi eleştirme cesaretini gösterdiklerinin onda biri kadar niye iktidarı eleştirmiyorlar? Çekiniyorlar, korkuyorlar. Bunları bileceğiz.'' Kılıçdaroğlu, yasa dışı dinlemelerle ilgili suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya ise ''Nereye suç duyurusunda bulunacaksınız? Hangi savcıya. Başsavcı zaten oturuyor koltuğunda. Davaların savcısı oturuyor koltuğunda. Daha önce yaptığımız şikayetler vardı? Ne oldu? Adalet Bakanlığına 'bu hukuksuzdur' diye yaptığımız başvurular vardı. Adalet Bakanı görmezden geldi'' yanıtını verdi. -''ALİ BABACAN HESAP BİLİYOR MU?''- Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin Aile Sigortası'yla ilgili açıklamalarının ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ''hesabın yanlış yapıldığı'' yönünde eleştirisi olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: ''Sayın Ali Babacan hesap biliyor mu? Gerçekten kuşkularım var. Hesap bilen adama sormak lazım, bu cari açık, bu işsizlik nedir diye? Hesap bilen adama sormak lazım, devri iktidarınızda yoksul sayısı 1 yılda 818 bin kişi arttı. Hesap bilene sormak lazım, yüzde 4 kalkınma hızıyla bu işsizlik nasıl çözülür? Hesap bilene sormak lazım, 12 milyon 715 bin yoksulu yönetmeye kalkıyorsunuz. Yoksulluğu sonlandırma değil'' diye konuştu. -HALK TV'NİN SONER YALÇIN'A DEVREDİLECEĞİ İDDİALARI- Bir gazetecinin ''Halk TV'nin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın'a devredileceğine ilişkin açıklamalar vardı. Böyle bir proje var mı hala? Yine basından şikayet ediyorsunuz. Acaba size bağlı olan Halk TV'nin böyle bir durumda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, Halk TV ile bir bağlantıları olmadığını, hizmet satın alarak bedelini ödediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Halk TV'yi devralmak isteyen çok kişinin kendilerine geldiğini, ancak onlara Halk TV yönetimiyle görüşmelerini söylediklerini anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir başka gazetecinin ''Tutuklanan 8. Kolordu Komutanı'nın gazetelere yansıyan haberlere göre Başbakan'ın izniyle annesinin cenaze törenine katıldı. Daha önce Sayın Mehmet Haberal benzeri bir durumda gidememişti. Böyle bir konuda Başbakan'ın devreye girmesi normal mi sizce?'' sorusunu yanıtlarken de ''Başbakan davanın savcısı zaten. Savcı devreye girmeyip kim girecek? Savcı da girer'' yanıtını verdi.