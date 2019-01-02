Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Demir'in babasının cenazesine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başdanışmanı Deniz Demir’in babası Dursun Demir\'in cenaze törenine katıldı.



CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’in babası Dursun Demir, yaşamını yitirdi. Dursun Demir için öğlen Karşıyaka Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve çok sayıda partili ile Demir\'in ailesi katıldı. Kılıçdaroğlu, cenaze namazının ardından aileye taziyelerini iletti. Dursun Demir\'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



Görüntü dökümü:

-Cenaze töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)