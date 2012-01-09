-Kılıçdaroğlu: Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmalı TBMM (A.A) - 09.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'ya göre, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyledi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Anayasa'da, Genelkurmay Başkanı'nın, görevi ile ilgili bir suç işlediği takdirde Yüce Divanda yargılanması gerektiğinin yazdığını bildirdi. ''Ancak siz özel yetkili mahkemelerde yargılıyorsunuz'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ya Anayasaya uyacaksınız ya da 'Anayasa ne yazarsa yazsın ben istediğimi yaparım' diyeceksiniz. Bu, hukuk devleti ile bağdaşmaz. Anayasa'nın 90. maddesi de uygulanmıyor. Anayasada ayrıca 'basın hürdür sansür edilemez' yazıyor. Ama bu da uygulanmıyor. Türkiye'de medyanın özgür olmadığını herkes biliyor. Ülkede bir Anayasa var, ama uygulanmayan bir Anayasa. Daha despot bir ülke olmaya doğru sürükleniyoruz.''