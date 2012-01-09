T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmalı TBMM (A.A)

09 Ocak 2012 15:17

-Kılıçdaroğlu: Başbuğ Yüce Divan'da yargılanmalı TBMM (A.A) - 09.01.2012 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa'ya göre, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini söyledi.  Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Anayasa'da, Genelkurmay Başkanı'nın, görevi ile ilgili bir suç işlediği takdirde Yüce Divanda yargılanması gerektiğinin yazdığını bildirdi.  ''Ancak siz özel yetkili mahkemelerde yargılıyorsunuz'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:  ''Ya Anayasaya uyacaksınız ya da 'Anayasa ne yazarsa yazsın ben istediğimi yaparım' diyeceksiniz. Bu, hukuk devleti ile bağdaşmaz. Anayasa'nın 90. maddesi de uygulanmıyor. Anayasada ayrıca 'basın hürdür sansür edilemez' yazıyor. Ama bu da uygulanmıyor. Türkiye'de medyanın özgür olmadığını herkes biliyor. Ülkede bir Anayasa var, ama uygulanmayan bir Anayasa. Daha despot bir ülke olmaya doğru sürükleniyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24