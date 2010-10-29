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Politika

KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKANLA ARAMDA SOĞUKLUK YOK ANKARA (A.A)

29 Ekim 2010 20:19

-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKANLA ARAMDA SOĞUKLUK YOK ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında kendi açısından herhangi bir soğukluk olmadığını'' söyledi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TBMM'deki Türk resmi erkanının kutlamalarını kabulü sırasında, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun birbirlerine karşı soğuk durduklarına'' dair basın-yayın organlarında yapılan yorumlara ilişkin bir soru üzerine CHP lideri, ''Herhangi bir soğukluk yok arkadaşlar'' dedi.  Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Erdoğan ile kabulde farklı yöne bakmalarının aralarında soğukluk olduğu yorumlarına neden olduğunun'' belirtilmesi üzerine ise ''Benim açımdan herhangi bir soğukluk yok'' diye konuştu.

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