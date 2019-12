-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN'IN ZEMİNİ KAYIYOR KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Başbakan'ın can derdi başka, zemini kayıyor, iktidarı kaybedecek. Vatandaş can, o iktidar derdinde. O, Türkiye'nin sorunlarına değil, rantına talip oldu. Rant gidecek halkın iktidarı gelecek'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasına, Rize'deki sel felaketinde hayatına kaybedenlere baş sağlığı dileyerek başladı. Kasket takarak kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin bir zamanlar sanayinin başkenti olduğunu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın burada 161 tane fabrikanın temelini attığını belirterek, ''Bu fabrikaların kaçı çalışıyor? Çoğu kapalı. Şimdi gelmişler 'Bize oy verin' diyorlar. Millet niye oy verecek? Kayseri'de büyük sanayi kuruluşları vardı, kapandı. Bunların niye kapandığını 'Recep Bey'lere sormak Kayserililerin boynunun borcudur. Her Kayserili hayırseverdir. Hayırsever olduğu için de halka karşı olan bu Anayasa'ya 'hayır' diyecektir. Bunlar eskiden nefes alırken bile 'hayırlara vesile olsun' derlerdi. Şimdi hayırı ağızlarına bile alamıyorlar. Hayırsız oldukları için bunlara 'hayır' diyeceğiz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi adım adım gezdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Karadeniz'e gidiyorum, fındık üreticisinin sorununu dile getiriyorum. Başbakan fındık diyor. Kayseri'ye gelirse de 'Sucuktan pastırmadan bahseder' diyor. Şimdi ben soruyorum. Kayseri'de besiciliği, hayvancılığı öldürdün mü öldürmedin mi? Geçtiğim günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 kenti marka kent ilan etti. İçlerinde Kayseri yok. Niye Kayseri marka kent değil mi? Madem ki Kayseri marka kent değil, CHP iktidarında yani halkın iktidarında Kayseri marka kent olacaktır. Sayın Başbakan sitemden hoşlanmaz, vatandaşın derdini dinlemekten itirazdan da hoşlanmaz. Geçen Kayseri'ye geldi. Bir vatandaş not veriyor kendisine, 'Biz can derdindeyiz' diyor. Sen nerede can derdindesin? Can derdinde olan vatandaş. Başbakan'ın can derdi başka, zemini kayıyor, iktidarı kaybedecek. Vatandaş can, o iktidar derdinde. O Türkiye'nin sorunlarına değil, rantına talip oldu. Rant gidecek halkın iktidarı gelecek.'' -''BİR BAŞBAKAN TARTIŞMAKTAN KORKMAZ''- Başbakan'ın, kendilerini kürsülerde hiç Anayasa değişikliğinden bahsetmemekle suçladığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan kendine güveniyorsan, adam gibi adamsan çıkarsın karşıma tartışırsın. Millet ne olduğunu anlar. Bir Başbakan tartışmaktan korkmaz. Bu Türkiye'de iki kişi tartışmaktan korktu. Birincisi Kenan Evren, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan. Recep Bey benimle televizyona çıkmaya cesaret edemez'' diye konuştu. Başbakan'ın çiftçiye, işçiye, memura ve işsize hakaret ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Ama sayın Başbakan'ın bir isteğini yerine getirelim. 12 Eylül'de anamızı, kardeşimizi, eşimizi alıp sandığa gidelim. Dilini tutamayan, vatandaşa hakaret eden Recep Bey'e dersini verelim. Ayın 20'sinde Brüksel'e gideceğim. Recep Bey'i orada da anlatacağım. Recep Bey'in eline pergel, cetvel alıp milletin boyunu ölçmeye çalıştığını anlatacağım'' dedi. Hükümet'in çıkardığı yasayla emeklilerin milli gelirden pay almasını önlediğini belirten Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında intibak yasasını çıkararak, emeklilerin milli gelirden pay almasını sağlayacaklarını söyledi. -''DOSYALARI DA ÖLÇSÜN, BOYUNU DA ÖLÇSÜN''- Anayasa değişikliğinde dokunulmazlıkların olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bir parlamentoda hayali ihracatçı, ihaleye fesat karıştıran, kalpazan milletvekili ister misiniz? Başbakan 2002'de dokunulmazlıkları kaldırma sözü verdi. Recep Bey dokunulmazlıkları kaldırmaya cesaret edemez. Dokunulmazlıkları kaldıramaz. Çünkü Recep Bey'in yolsuzlukları var. Onun boyu dosyaları kadar. Dosyaları da ölçsün, boyunu da ölçsün.'' Hedeflerinin, barış ve huzur içinde, kanın akmadığı, demokrasinin hüküm sürdüğü bir Türkiye olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ama onlar kavga istiyor, biz huzur istiyoruz. Biz insanları seviyoruz, onlar ayrıştırıyor. Biz herkesi kucaklayacağız. Biz ülkenin rantına değil, sorunlarına talibiz ve sorunlarını çözeceğiz. Soyguncu düzenine 'hayır' diyeceğiz'' şeklinde konuştu. İktidarın, yargıyı siyasallaştırmaya çalıştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin geçmiş yıllarda bunun bedelini ağır ödediğini söyledi. -''HALKIN İKTİDARINDA YOKSULLUĞU TARİHE GÖMECEĞİZ''- CHP olarak yargının siyasallaşmasını istemediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Yargının kantarı bozulursa o kantar gelir bir gün seni de tartar Recep Bey, bunu unutma'' dedi. Başbakan'ın 24 Ağustos'ta Kayseri'yi ziyaret ederek miting yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti: ''Başbakan 'Bunlar yoksulluğu açlığı bilmiyor' demiş. Tabii kendisi unuttu yoksulluğu. Ayda 10 bin liraya geçinemiyormuş. Sen taksi parası vermezsin, dolmuş parası vermezsin. '10 bin lira ile geçinemiyorum' diyen adam, yoksulluk edebiyatı yapmaz. Adam gibi adamsan yoksulluğu bitirirsin. Size söz, işçi Kemal, memur Kemal, esnaf Kemal sözü, halkın iktidarında yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Binlerce dönüm arazi elektrik borcu yüzünden susuz. İcra dosyalarının sayısı kat kat arttı. Bunlar yiye yiye bir hal oldular. Onlara bir ders vermek sizin göreviniz. Anayasa'ya 'hayır' dersek Türkiye'nin önü açılır. Anayasa'ya 'hayır' derseniz vatan kurtulur, 'evet' derseniz Recep Bey kurtulur. Size söz, halkın iktidarında daha demokratik bir Anayasa yapacağız. Halkın ayak sesleri geliyor. Sizinle beraber halkın devrimini gerçekleştireceğiz ve halkın iktidarını kuracağız.''