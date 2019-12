-KILIÇDAROĞLU: ''BAŞBAKAN'IN ŞİFRESİNİ ÇÖZDÜM'' SUNGURLU (A.A) - 28.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''ezberini bozduğunu, kimyasını ve şifresini çözdüğünü'' öne sürerek, ''O koltuktan indireceğimi onu. Yolsuzlukların hesabını soracağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dedesti Şenlikleri'ne katılmak için geldiği Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Havuzbaşı Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Çorum'da geçtiğimiz günlerde miting yaptığını ve Sungurlu'ya gelme sözü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Sungurlu'nun Çorum'un en büyük ilçesi olmasına karşın, sürekli göç verdiğini söyledi. Meydandakilere ''Sungurlu'da işsizlik var mı? Var değil mi?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Ama Recep Bey'e göre herkesin keyfi yerinde, esnaf mutlu, işçi mutlu. Eğer Sungurlulular, Sungurlu'da yaşamayıp büyükşehirlerin varoşlarında yaşam mücadelesi veriyorsa, Sungurlulunun 12 Haziran'da iktidara bir ders vermesi lazım'' ifadesini kullandı. Yoksulluğu ve yolsuzluğu bitirme sözü verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, aile sigortası projesiyle de tek bir çocuğun bile yatağa aç girmeyeceğini söyledi. Başbakan'ın kendisine ''Merkez Bankası'nda para var. Çocuklar yatağa aç girmesin diye söz vermiş, gözünü o paraya dikmiş'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Para mı önemli, insan mı önemli? Allah aşkına 2,5 yaşındaki çocuk, annesinin kucağında açlıktan ölecek... 'O ölsün' diyor, 'Benim param orada kalsın' diyor. Al, o parayı başına çal sen'' dedi. Aile Sigortası Projesi'nden bahseden Kılıçdaroğlu, bu proje ile her aileye ekonomik güvence sağlayacaklarını ifade etti. Çiftçilere de bir sözü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında mazotun 1,5 lira olacağını dile getirdi. Bu projesini anlattığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Parayı nereden bulacaksın?'' dediğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Buradan devletin herhangi bir kaybı yok. Devlet herhangi bir şekilde cebinden bir şey ödemiyor. ÖTV ve KDV'yi kaldıracağım buradan. Çiftçi üretecek. Halkın iktidarında bizim işimiz iş ve aş. İşin ve aşın olduğu bir ülkede herkes mutlu olur. Öyle değil mi? En büyük sizsiniz. En büyük halktır, halkın iradesidir'' diye konuştu. Meydandaki vatandaşlardan birinin yollarının olmadığını söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Karayolu yok diyorsunuz. Karayolunuz yokken, onlar yollarını buldular. Onların yol anlayışıyla bizimki farklı. Biz, 'milletin işi olacak, gücü olacak, yolu olacak' diyoruz, onlar yol deyince 'Biz yolumuza bakıyoruz' diyorlar. 'Yolumuz yok, CHP'ye oyumuz var' diyorsunuz. Helal olsun, çünkü CHP olunca yollarınız olacak. CHP olunca işiniz, aşınız olacak. CHP olunca aydınlık bir Türkiye olacak'' dedi. Sungurlu'da kardeş partileri olan DSP'den çok sayıda kişinin CHP'ye katıldığını belirten Kılıçdaroğlu, onları yürekten kutladığını söyledi. -''HARAMİLERİN İKTİDARINI YIKIP, HALKIN İKTİDARINI KURALIM''- ''Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde ezberinin bozulduğunu siz de biliyorsunuz'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Devamlı hırçınlaşıyor, devamlı küfrediyor, devamlı kızıyor. Ezberini bozdum, kimyasını çözdüm. Şifresini de çözdüm, siz hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz her şeyi yapacak. Yeter ki bana güç verin, destek verin. O koltuktan indireceğim onu. Yolsuzlukların hesabını soracağım.'' Çorum milletvekili Derviş Günday'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, yeni milletvekili adaylarının da Çorum ve Sungurlu için çalışacaklarını söyledi. İktidar partisinin hem Çorum'u hem Sungurlu'yu küçülttüğünü savunan Kılıçdaroğlu, Çorum ve Sungurlu'yu büyütmenin yolunun ise iktidarı değiştirmekten geçtiğini ifade etti. YGS'deki şife iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, ''Anneler size sesleniyorum, unutmayın. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun umuduyla oynadılar. AKP'ye ders vermek, annelerin görevidir. Size bir görev düşüyor, dersi verin. AKP de halk nasıl ders verir, onu öğrenmiş olacak'' dedi. İktidarın, çiftçileri perişan ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, 2 milyon hektar arazinin çiftçiler tarafından ekilmediğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bizim bir güzel türkümüz var, 'aradık hep ceplerini, her yerinden para çıktı' diye. O zaman yapacağımız bir şey var, sandıkta hesap sormak. Güç verin, destek verin, haramilerin iktidarını yıkıp, halkın iktidarını kuralım. Bir vatandaşımız diyor ki 'Sen başımıza geç, başka bir şey istemiyoruz.' Halkın iktidarını kuracağız. Başa geçmenin önemi şu: Halk için çalışacağız. Çocuklarımız için, güzel Türkiye için çalışacağız, onurlu bir Türkiye için çalışacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Bölmeyeceğiz, böldürmeyeceğiz. Bu ülkede herkes huzur içinde yaşayacak.'' -YENİ HELİKOPTER- Daha önce partisince kiralanan helikopteri sık sık arızalanan Kılıçdaroğlu, Çorum'a yeni kiralanan helikopter ile geldi. Kılıçdaroğlu, miting sonrası ilçedeki esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında miting alanının dışında açılan ''Bizim Gandi'lere değil, Fatih'lere ihtiyacımız var'' şeklindeki pankart dikkati çekti. Bir süre tutulan pankart, polislerin girişimi ile kaldırıldı.