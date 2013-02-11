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Kılıçdaroğlu: Başbakan'ın Saygun'u ziyareti insani

Başbakan Erdoğan'ın Saygun'u hastanede ziyaret etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "İnsani bir ziyaret. İnsani olarak baktığımızda bunun eleştirecek bir tablosu yok" dedi

11 Şubat 2013 00:02

CHP Genel Başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ameliyat sonrası ziyaret etmesiyle ilgili olarak "insani bir ziyaret" dedi.

CHP Genel Başbakanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ameliyat sonrası ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi; "İnsani bir ziyaret. İnsani olarak baktığımızda bunun eleştirecek bir tablosu yok. Ama eğer olaya 'Ergenekon  davası' penceresi tablosunda bakacak olursak bu geçikmiş bir ziyarettir. Haksızlıklar toplumun her kesiminde tepki uyandırdı. Bu ziyaret elbette toplumda bir rahatlama sağladı ama bu toplum Kuddusi Okkır olayını unutmadı."

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