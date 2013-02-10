Erdoğan'ın Saygun'u ziyaretinde 'Yoğun Bakım Tebliği' nasıl çiğnendi?

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

www.twitter.com/kucukxahmet

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü kez kalp ameliyatı olan eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Ergin Saygun’u yoğun bakım odasında ziyaret ederek, Sağlık Bakanlığı’nın “Yoğun Bakım Hizmetleri Tebliği”ni ihlal etti.

Başbakan Erdoğan, önceki gün Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde, sağlık nedenlerinden dolayı tahliye edilen Balyoz Darbe davası hükümlüsü Ergin Saygun’u ziyaret etmişti. Başbakan Erdoğan’ın bu ziyaretinde “Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları”na uymadığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) internet sitesinde de yer alan tebliğin “Hastane Ziyaretleri” başlığının 96. maddesine göre, bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınamaz. Ancak Anadolu Ajansı’nın (AA) geçtiği fotoğrafta, Saygun’un yanında 6 doktor ve hemşirenin yanı sıra; Başbakan Erdoğan, Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun ve fotoğrafı çeken Anadolu Ajansı muhabiri de bulunuyor. Başbakan Erdoğan ve Ece Saygun’un hasta ziyareti sırasında, mikrop taşıma riskini önleyen ziyaretçi önlüğünü giymediği de dikkat çekiyor.

Yoğun Bakım Hizmetleri Tebliği’nin “Enfeksiyon Kontrolü, İzolasyon Odası ve Güvelik Önlemleri” başlıklı 3’üncü bölümünün “Güvenlik Önlemleri”nin 13’üncü maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Güvenlik önlemleri

MADDE 13 – (1) Yoğun bakım servislerinde hastanın, hasta yakınlarının ve çalışanların emniyetini sağlamak için sağlık tesisi yönetimlerince aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur.

a) Servis giriş ve çıkışları mümkün olduğunca en az sayıda planlanır. Kontrol noktaları servis girişine yakın ve görülebilecek şekilde yapılandırılır.

b) Günün her saatinde görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin servise girmesi kontrollü geçiş özelliği olan kapılar konarak engellenir ve gerektiğinde girişlerin yeterli sayıda güvenlik kamerası ile izlenmesi sağlanır.

c) Güvenlik önlemleri alınırken görevli personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetinin korunması esastır.

ç) Tüm elektrik çıkışları ortak bir zemine monte edilir. Kabul edilebilir kaçak miktarının, koruyucu uygulama standartlarına ve donanım kalitesi standartlarına uygun olması sağlanır. Personel muhtemel elektrik tehlikeleri konusunda bilgilendirilir.

d) Yangından korunma mevzuatı çerçevesinde gerekli önlemler alınır. Yoğun bakım servisleri hastaların acil ve afet durumlarında kolaylıkla ve süratle tahliye edilmesine imkân verecek katlarda yapılandırılır.”

Buna göre, Başbakan Erdoğan hem yoğun bakım servisine girerek tebliğde belirtine engelleri aştı, hem de personel, hasta, hasta yakını, aile ve bebeklerin rahatlığı ve mahremiyetini ihlal etti.

Başbakan, 'Tam Gün Yasası'nı da çiğnemişti

Başbakan Erdoğan’ın, Pendik Araştırma ve Eğitim Hastanesi’ndeki, laparoskopi ameliyatını Özel Amerikan Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Dursun Buğra’nın gerçekleştirmesiyle “özel hastane doktorlarının devlet hastanelerinde görev alamayacağı” hükmünün yer aldığı Tam Gün Yasası çiğnenmişti.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, “kanun Sayın Başbakan için yürürlükten kaldırılmış gözükmektedir” denilmişti.

İngiltere'de doktor, Cameron'ı hastaneden kovmuştu

İngiltere Başbakanı David Cameron ve koalisyon ortağı Nick Clegg, hastane ziyareti sırasında Doktor David Nunn tarafından azarlanmıştı.

İngiltere gündemini uzun süre meşgul eden bu olayda Cameron, ulusal sağlık sistemiyle ilgili bir politikayı kameralar karşısında hastane odasında açıklamak isterken, hastanenin hijyen kurallarına uyulması konusunda hassas olan Dr. Nunn’un tepkisini çekmişti.