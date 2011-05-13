Kılıçdaroğlu: Başbakan'ın onuru varsa itirafında saklı isimleri açıklasın



T24 / KONYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, bazı bakan ve milletvekillerinin yolsuzluk iddiaları nedeniyle AKP’nin milletvekili aday listelerine alınmadıklarını itiraf ettiğini belirterek, “Sende zerre kadar onur varsa, çıkar o isimleri açıklarsın” dedi.

CHP lideri, Konya Hilton Oteli’nde partisinin hazırladığı tarım raporunu açıklamak üzere düzenlenen toplantının açılışında, Başbakan Erdoğan’a üniversite sınavları ve yolsuzluk iddialarına ilişkin olarak cevap verdi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Ben ÖSYM’ye bir bakanın e-mail gönderdiğini söylemiştim. Ama isim açıklamamıştım. Ancak ilgili bakan açıklama yaptı. Sonucunu bekliyoruz şimdi. Sayın Başbakan Lüleburgaz’da bana diyor ki; sende zerre kadar onur varsa, çok ağır konuşuyorum, çıkarsın o hükümetin o bakanını açıklarsın. Benim açıklamama gerek kalmadı, o bakanın kendisi gerekli açıklamayı yaptı.”

Erdoğan’ın yolsuzluk konusunda “önemli bir itirafta bulunduğunu” öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Sayın başbakan önemli biri itirafta bulunuyor. ‘Ben ne Bahçeli’yim, ne şuyum, ne buyu, biz AK Parti olarak temiz siyaset için geldik. Bugün bazı milletvekilleri ve bakanlar yeniden aday olamadıysa bunun nedenleri vardır’ diyor.

Sende zerre kadar onur varsa, bu kadar ağır konuşuyorum, çıkarsın o bakanları, milletvekillerini açıklarsın.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir Başbakan, bakanlarının ve bazı milletvekilleri adaylarının isimlerinin yolsuzluklara karıştığını ve bu gerekçeyle listelerde yer almadığını bugüne kadar böyle açıklamamıştı. İsimlerini bekliyoruz. Benim değil, onun sözü.”







Başbakan Erdoğan ne demişti?







Başbakan Erdoğan dün (11 Mayıs 2011) Lüleburgaz’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı iddiaları kanıtlamasını istemiş ve şöyle konuşmuştu:



'' YGS'de bir bakan çıkmış, mail göndermiş, yeğenine oradan torpil yapmak istemiş' sende zerre kadar onur varsa -bu kadar da ağır konuşuyorum- çıkarsın bu hükümetin o bakanını açıklarsın. O bakanı bu Başbakan bir dakika tutarsa, sen her sözü söyleyebilirsin. Bütün hayatı iftiralarla dolu. Eğer böyle bir bakan varsa, bu Tayyip Erdoğan, partisinde tutarsa o bakanı... Ben çünkü ne Bahçeliyim ne şuyum ne buyum. Bizim partimiz AK Parti, temiz siyaset sözü vererek geldik. Benim bir bakanım bunu yapamaz. Bugüne kadar bazı bakanlarla alakalı atılmış adımlar varsa bunun gerekçeleri vardır, bugün birçoğu milletvekili adayı olamadıysa nedenleri vardı. Milletvekillerim için de aynı şey geçerli. Onun da peşindeyiz, bir kaç gün için o iftirasının altında kalacak.”





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