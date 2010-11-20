-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN'IN HER DEDİĞİNE İNANACAK MIYIZ? ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti. Kılıçdaroğlu, Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin ''Başbakan Erdoğan'ın 'CHP'nin düştüğü durum belli, genel seçim için ittifak arayışındalar' şeklinde değerlendirmede bulunduğunu'' belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan'ın her dediğine inanacak mıyız? Ben o konuda açıklama yaptım. Herhalde CHP ile ilgili kararı biz vereceğiz, Sayın Başbakan verecek değil'' diye konuştu.