-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKANIN EZBERİNİ DE KİMYASINI DA BOZACAĞIM HÜYÜK (A.A) - 09.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi konuştukça Başbakan Erdoğan'ın ''bozulduğunu'' savunarak, "ama bozulsun, ezberini de kimyasını da bozacağım" dedi. İlçe merkezinde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, halkın artık siyasetçiden bıktığını, her gelen siyasetçinin milleti perişan ettiğini savundu. İktidara geldiklerinde talana da soyguna da son vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bunun için beraber mücadele edeceğiz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz, korkmuyoruz. Çünkü haram lokma inmedi boğazımızdan aşağı'' dedi. ''Bir Başbakan var Allah akıl fikir versin'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bana 'Memur Kemal Bey' diyor. Ben memurum, 27.5 yıl memurluk yaptım. Boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Peki sen ne yaptın? Çık anlat. Evet, memurum, aynı zamanda emekli, aynı zamanda işçi ve köylüyüm Recep Bey.'' İktidarın 8 yıldır ülkeyi yönettiğini, bu dönemden çiftçi, emekli, köylü ve esnafın memnun olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Recep Bey ne diyordu? 'Kişi başı gelir 2 bin 500 dolar' diyordu. 10 bin dolar oldu. Hanginizin geliri 10 bin dolara çıktı. Ben biliyorum birilerinin geliri 10 bine de çıktı. Daha fazlaya da çıktı ama gel millete sor bakalım, milletin derdi ne? Çiftçi 'bizi kurtar' diye yakamıza yapışıyor. Siz kurtaracaksınız, oy vereceksiniz kurtaracaksınız. Size söz veriyorum, biz öyle uzaktan kumandalı hükümet olmayacağız. Tek komutanımız halk olacak.'' Daha sonra Beyşehir ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, iktidara geldiklerinde tarım ve sanayiye önem vererek her alanda istihdam yaratacaklarını belirtti. Kendisi konuştukça Başbakan Erdoğan'ın ''bozulduğunu'' savunan Kılıçdaroğlu, ''Ama bozulsun, ezberini de kimyasını da bozacağım. Herkesin inancına saygılı olacağız. İnsan, düşüncesiyle inançlarıyla kimliğiyle Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üzerinde yeri vardır'' diye konuştu. -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Anayasa değişikliği paketine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Yolsuzluk, yoksulluk, esnafın siftah yapamaması da siyasetin konusu. 'Anayasa da değişiklik yapacağız' diyorlar. Peki bu değişiklik çiftçinin, esnafın, emeklinin, sanayicinin derdine derman mı, yoksuluğu kaldırıyor mu? Bu değişiklik kim için geliyor, emekli, esnaf ve çiftçi için gelmiyor. Ne için geliyor, 'Recep Bey hesap vermesin' diye geliyor. Size söz herşeyi affedeceğiz ama kul hakkı yiyeni affetmeyeceğiz, Recep Bey duysun. Bizim siyaset ahlak ve inanç anlayışında da en ağır suç kul hakkıdır. Recep Bey, dokunulmazlığı kaldırmadığın sürece sen de en ağır suçlusun.'' Miting alanında Beyşehir'deki bir tüfek fabrikası tarafından kendisine av tüfeği hediye edilen Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey bana 'memur Kemal Efendi' diyordu. Ben memurum aynı zamanda efendi adamım. Alın size tüfek, bundan sonra Recep Bey bana 'avcı Kemal Bey' desin'' dedi. Ardından Seydişehir ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada da partililere hitap etti. Alın terine değer verdiklerini, bacaları tütmeyen ülke ve fabrika istemediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, yağma düzenine karşı olduklarını söyledi. AK Parti iktidarının insanların fabrikalarını ellerinden aldığını, devletin kurduğu, çalıştırdığı, istihdam yarattığı fabrikaları birilerine peşkeş çektiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, buna izin vermeyeceklerini kaydetti. -''HARAMİLERİN DÜZENİNİ YIKACAĞIZ''- Dünyanın en güzel ülkesinde yaşadıklarını, güneşin, verimli toprağın ve çalışkan insanların hep bu ülkede olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama bu ülke iyi yönetilmiyor. 8 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ülkede açlık yolsuzluk var ama Recep Beylerin düzeni alın teri üzerine kurulmamıştır. Kapkaç üzerine, yolsuzluk üzerine kurulmuştur. Haramilerin düzenini yıkacağız. 'Haramilerin düzenini yıkacağız' derken insanların alın terini çalanların düzenini yıkacağız, yerine halkçı düzeni kuracağız. Biz 'halkın düzenini kuracağız' derken Recep Bey'in kimyası bozuluyor. Onun kimyasını, ezberini bozacağız, Recep Bey'in düzenini de yıkacağız.''