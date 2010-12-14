Kılıçdaroğlu: Başbakan'ı oltaya getirdiler

T24 - Dün TBMM Genel Kurulu'nda başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Başbakan Erdoğan arasındaki yolsuzluk tartışması bugün de devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Başbakan Erdoğan'ı ağır sözlerle eleştirdi. Daha sonra kameraların karşısına geçti ve yeni açıklamalarda bulundu CHP lideri, Kayseri'deki yolsuzluk iddialarının belgelerini partinin internet sitesinden yayınlayacaklarını söyledi ve ''Başbakan oltaya gelmiştir'' dedi.





Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yine çaktın, o adam hapiste





Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerine yolsuzluk dosyasıyla geldi





AKP'li Özhaseki ile CHP'li Kulkuloğlu TV'te tartıştı



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünkü bütçe konuşmasında Başbakan Erdoğan'a sormuştu: Hacı Ali Hamurcu Kayseri’de, belediye adına rüşvet aldığını polise anlatıyor. 26 sayfalık itiraf neden 16 sayfaya indi? Hamurcu şu anda nerede?”

Kılıçdaroğlu’nun iddialarının altından, “Mason Locası Büyük Üstadı Salih Evcilerli’ye yönelik suikast hazırlığı, Ergenekon davası, Silivri yargılanmaları” çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan Başbakan Erdoğan da iddiaları yalanlamış ve ''Yine çaktın'' dediği CHP liderine şu yanıtı vermişti: Bahsettiğin kişi hakkında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı şikayette bulundu. Şu anda hapiste bahsettiğin zat...



Dün gergin geçen bütçe görüşmelerinin ardından Kılıçdaroğlu bugün de ilk olarak Twitter üzerinden Başbakan Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sıraladı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajları:



Bütçe görüşmelerinin bende bıraktığı iz; “Sayın Başbakan yine bildiğimiz gibi…”

Kendisine karşı hiç kabalaşılmadığı halde, her ağzını açtığında kabalaşan , küstahlaşan, bas bas bağırıp, meclis gibi bir demokrasi mabedinde herkese tepeden bakan tipik bir vaka,

İncelemeden kendi ekibiyle ilgili rüşvet haberini görmezden gelip, elinin tersiyle iten yanlı bir adaletsiz,

Biz insani gelişim endeksinde çok gerilerdeyiz dedikçe, hala 16. Büyük ekonomiyiz diyerek

kendini kandıran ve birilerinin ona çıplak demesini bekleyen bir kral;

Biz gençler hoşgörü bekliyor dedikçe, onlara köteği layık gören çağdışı bir despot,

Kendi 8 yılda yapamadıklarının hesabını verecek yerde, başkasının birkaç aylık döneminin hesabını olur olmaz şekilde, acımasızca soracak kadar çaresiz

Bu eğitim kalitesiyle Türk insanını ileriye taşıyamayız dedikçe, bozuk plak gibi eline tutuşturulan yalan yanlış sayılara sarılan, at gözlüğü takmış bir idareyi maslahatçı,

Acı ilacın çoğunu seçim kaybetmek pahasına içen, ömrünün son demlerini bile ülkesine hizmetle geçiren Merhum Bülent Ecevit’in son hükümet döneminde aldığı köklü kararları görmezden gelen, kanıtlanmış bir nankör, ülkenin içine sürüklendiği girdabı anlamaktan yoksun bir birikimsiz,

Milletin oyuna ipotek koyup, Haziran seçimlerinden mutlak galip çıkacağını şimdiden açıklayacak kadar milleti küçümseyen bir kişilik, şiddeti bir cevap vasıtası olarak görecek kadar gözü dönmüş, dünyanın Sultan Süleyman’a bile kalmadığını bilmeyecek kadar aymaz.

Sayın Başbakana kimse koşmuyorsun demiyor, para harcamıyorsun da demiyor.

Dediğimiz sadece senin bu koşuşturman, harcaman insanımıza yansımıyor, eğitimimize yansımıyor.

Sadece biz demiyoruz aslında Birleşmiş Milletler diyor, uluslar arası kuruluşlar diyor.

Aslında üzülüyorum insan olarak ben kendisine, ama asıl üzüntüm ülkemin böyle bir Başbakana layık olmayan güzel insanlarına.

Dostlar bizim açımızdan değişen bir şey yok. Dağ taş gezip halkımıza bu gerçekleri anlatacağız.

Onlara girdiğimiz çıkmaz sokağı bıkmadan usanmadan göstereceğiz.

Allah’ın izniyle bütün zorlukların üstesinden gelmek ve “yorulmamak üzere” yola çıktık...



Başbakan oltada

Twitter'daki eleştirilerinin ardından kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu bu kez gazetecilerin Kayseri'deki yolsuzluk dosyası ile ilgili iddialarına yanıt verdi. Başbakan

Erdoğan'ın ''Yine çaktın. Senin yaptığın hep bu'' dediği Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

''Ben bilirkişi atanmadan önce aklama raporunun yazıldığını, Kayseri Vali Yardımcısı'nın kapatma dosyasının nasıl imzaladığını sordum. Sayın Başbakan bu sorulara cevap vermedi.

İnternet sitemizde bu belgelerin hepsini göreceksiniz. Sayın Başbakan birileri tarafından oltaya yakalatılmıştır. Sayın Başbakan oltadadır.

Sayın Başbakan bu dosyayı yeniden açar. Başbakan’ın görevi dosyaları kapatmak değildir.



Belgeleri internet sitemizde yayınlayacağız

Vali vekili “Burada yolsuzluk vardır” diye rapor hazırlıyor. Raporu hazırlayan Vali vekili neden 38 gün sonra görevden alınıyor. Başbakan bunlara cevap vermedi.

Bu tutanakların hepsini bugün yayınlayacağız.

Biz bir şey söylüyorsan bunları en az 5-6 ay araştırıyoruz.

Ama Başbakan’ın eline bir dosya tutuşturuldu incelemeden çıktı açıkladı.

Biz “Bu olayın üzerine git. CHP olarak arkanda duracağız” dedik.

Sayın Başbakan’ın görevi yolsuzlukların üzerine gitmek değil, yolsuzluklarla mücadele etmektir. Bu dosyayı yeniden açtıracağız.

Sayın Başbakan siyasette üslubun ne kadar önemli olduğunu söyledi ama kendi üslubuyla bunu yalanladı.



17 kişilik çete nasıl bir kişiye indi?

Biz sonuçlanmış bir davadan değil, hiç açılmamış bir davadan bahsediyoruz. O 17 kişilik çeteyi nasıl 1 kişiye indirdin onu soruyoruz. Konuyla ilgili otuz iki kısım tekmili birden belgeler gelecek.

Ben Sayın Başbakan’a sordum, “Bu kişi şimdi nerede yatıyor.” Ben biliyorum Silivri’de yattığını. Ama Başbakan çıkıp bu kişi Silivri’de yatıyor demedi. Sayın Başbakan malvarlığını haber yapanların Silivri’de yattığını söylemişti ama burada Silivri adını telaffuz edemedi.

Kadir Topbaş ile de ilgili yargıya gittik. Dava devam ediyor. Sayın Başbakan bilmiyor galiba. Bilse belki o dosyanın da üstünü örterdi.