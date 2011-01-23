-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN'A ÖNERİM HASTANEYE BAŞVURSUN ESKİŞEHİR (A.A) - 23.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin ''Benim için kullandığı ifade, 'densiz'. Ben Sayın Başbakan için bu ifadeyi kullanmayacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Atatürkçü Düşünce ile Çağdaş Gazeteciler Derneğinin Eskişehir Şubelerince bir otelde düzenlenen ''Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi''nde yaptığı konuşmada, televizyonlarda haberleri izlerken Başbakan Erdoğan'ın ruh halinden bir hayli endişe ettiğini kaydetti. Gazetecilerin toplantı çıkışında Başbakan Erdoğan'a soru yönelttiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Tabii iki tarafında camlar yok. Camlar olmadığı için öyle anlaşılıyor ki ne konuşacağını bilmiyor. İçindeki dışına vuruyor. Benim için kullandığı ifade, 'densiz'. Ben Sayın Başbakan için bu ifadeyi kullanmayacağım. Başbakan'a bir önerim var. En kısa zamanda bir hastaneye başvursun. Mutlaka hekimlerin tavsiyeleri olacaktır. Çünkü ezberinin bozulduğu belli. Önümüzdeki günlerde meraklanmasın onun kimyasını da bozacağım. Onun için söylüyorum, seçimlere kadar uzun bir süre var. Sinirlerine hakim olamıyor. En kısa zamanda bir sağlık kurumuna başvursun. Sonra biz kendisiyle ayrıca konuşuruz. Erzurum'da AKP için 'bereketsiz' sözünü kullandım. Çünkü Palandöken'e her yıl insan boyu kar yağardı. Bu sene kar yağmıyor. 'Bereketsiz' dedim. Vay efendim ben yanlış bir şey söylemişim. 'Git orada tesislere bak' diyor. Başbakan, tesisleri gördüm. Sen oraya yağmayan kara bak. Ben sana ne söylüyorum, sen ne diyorsun. İçimden gelerek ve samimi olarak bunlara 'bereketsiz' dedim. Çiftçi, esnaf, hayatından memnun değil. Kim yönetiyor? Bunlar. Demek ki bunlar bereketsiz. Kimler için bereketli AKP? Hortumcular için bereketli. Tepeden bereket yağıyor ama onların üstüne. Allah rızası için çiftçinin, emeklinin, esnafın üzerine düşüyor mu? Bunların kökü bereketsiz. Bereketsiz oldukları için de bir an önce milletin yakasından düşmesi lazım.''