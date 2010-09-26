T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Başbakan neden samimi olmadığımı açıklasın

Başbakan Erdoğan’ın samimi olmamakla itham ettiği Kılıçdaroğlu, neden samimi olamayacağını sordu.

26 Eylül 2010 03:00

T24 - Yeni anayasa için çalışmaların seçimlerden sonra mı yoksa şimdi mi başlayacağı tartışılırken Başbakan Erdoğan’ın samimi olmamakla itham ettiği Kılıçdaroğlu, neden samimi olamayacağını sordu.
 

Referandumda Anayasa’nın kimi maddelerinin değişmesi için “evet” çıktıktan sonra siyasi parti liderleri Anayasa’nın tamamen değişmesi için gelecek yıl yapılacak genel seçimleri beklemeye gerek olmadığını söyledi.


Dün gazete ve televizyonların Genel Yayın Yönetmenleri ile bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Anayasa değişikliğinin genel seçimlerden sonra olabileceğini belirtip, hemen değiştirelim diyenleri samimi olmamakla suçladı.


Erdoğan’a yanıt ise gecikmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin samimiyetsizliğini açıklaması için Başbakan’a seslendi.


Kılıçdaroğlu ayrıca Anayasa değişikliği için kimsenin kendilerinin ellerinden tutumadığını da belirtti.


CHP lideri, "Karşılıklı gelerek oturalım ve uzlaşalım. Yeni bir sayfa açtık samimiyetimize güvensin" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24