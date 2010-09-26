Kılıçdaroğlu: Başbakan neden samimi olmadığımı açıklasın

T24 - Yeni anayasa için çalışmaların seçimlerden sonra mı yoksa şimdi mi başlayacağı tartışılırken Başbakan Erdoğan’ın samimi olmamakla itham ettiği Kılıçdaroğlu, neden samimi olamayacağını sordu.



Referandumda Anayasa’nın kimi maddelerinin değişmesi için “evet” çıktıktan sonra siyasi parti liderleri Anayasa’nın tamamen değişmesi için gelecek yıl yapılacak genel seçimleri beklemeye gerek olmadığını söyledi.



Dün gazete ve televizyonların Genel Yayın Yönetmenleri ile bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Anayasa değişikliğinin genel seçimlerden sonra olabileceğini belirtip, hemen değiştirelim diyenleri samimi olmamakla suçladı.



Erdoğan’a yanıt ise gecikmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin samimiyetsizliğini açıklaması için Başbakan’a seslendi.



Kılıçdaroğlu ayrıca Anayasa değişikliği için kimsenin kendilerinin ellerinden tutumadığını da belirtti.



CHP lideri, "Karşılıklı gelerek oturalım ve uzlaşalım. Yeni bir sayfa açtık samimiyetimize güvensin" dedi.



