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Politika

Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı aradı ANKARA (A.A)

28 Kasım 2011 19:57

-Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı aradı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı geçirdiği ameliyat nedeniyle telefonla aradığını belirterek, ''Görüşme olanağımız olmadı. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşmuş olur'' dedi.  Kılıçdaroğlu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen Aydın Menderes'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'nu, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes uğurladı.  Gazetecilerin soruları üzerine Kılıçdaroğlu, Aydın Menderes'i yoğun bakımda ziyaret ettiğini belirterek, hekimlerin ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi. En büyük katkıyı eşi Ümran Menderes'in verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Hanımefendi gerçekten günün 24 saati yanında. Sağlık durumunda belirgin bir düzelme var. Umuyoruz yakında yoğun bakımdan taburcu olur ve evine döner. Kendisine Allah'tan şifalar diliyorum'' dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ameliyat geçirdiğinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Kendisini aradım. Henüz görüşme olanağımız olmadı. Not bıraktık. Ona da Allah'tan şifalar diliyoruz. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşmuş olur'' diye konuştu. 

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