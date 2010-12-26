-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN CHP'Yİ ELEŞTİRMEKTE ZORLANIYOR TBMM (A.A) - 26.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasını değerlendirirken, ''CHP'yi eleştirmek için 1974'lere gitmesi, Başbakan'ın CHP'yi eleştirmekte ne kadar zorlandığını gösterir'' dedi. Bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın bütçe üzerindeki konuşmasını yüzeysel bulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Daha doyurucu bir konuşma beklerdim. Özellikle CHP'ye yönelik olarak, CHP'yi eleştirmek için 1974'lere gitmesi, Başbakan'ın CHP'yi eleştirmekte ne kadar zorlandığını gösterir'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Size yönelik konuşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''Ben Hıdır olmaktan da Kemal olmaktan da onur duyarım. Geçmişte de demişti, 'Memur Kemal Efendi' diye. Efendi adamız ne olacak? Biz hiçbir zaman bir başka kişinin ismini almaktan da üzülmedik. Beni eleştirmek için Başbakan çok zorlanıyor tabii. Ne söyleyecek?'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Neden sataşma nedeniyle söz hakkınızı kullanmadınız?'' sorusuna da ''Hayır, Hıdır ismini bana verirse mutlu olurum. Onu bir sataşma olarak görmedim. Sataşma olarak görseydim, bütün Hıdırlara haksızlık yapmış olacaktım'' dedi.