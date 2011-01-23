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Politika

KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN, BÖLGEDEKİ HALKA SORSUN İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2011 19:24

-KILIÇDAROĞLU: BAŞBAKAN, BÖLGEDEKİ HALKA SORSUN İSTANBUL (A.A) - 23.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AK Parti'nin Hizbullah'la ilişkisi var'' iddiasına Başbakan Erdoğan'ın verdiği yanıta ilişkin, ''Kendi Başbakan, bölgedeki halka sorsun''dedi. Kılıçdaroğlu, özel uçakla İstanbul'dan Eskişehir'e hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda, Erdoğan'ın, ''AK Parti'nin Hizbullah'la ilişki var'' iddiasına verdiği yanıta ilişkin görüşünü soran gazetecilere, ''Kendi Başbakan, bölgedeki halka sorsun'' karşılığını verdi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, bir gazetecinin, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'AK Parti ile Hizbullah ile işbirliği yapıyor' şeklinde bir açıklaması oldu. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir'' sorusu üzerine şunları söylemişti: ''Kendine göre bu tespiti Anamuhalefet Partisi'nin Genel Başkanı eğer kullanmışsa, bu bir defa genel başkanlığın ötesinde bir yaklaşım tarzıdır ve en azından bir terbiyesizliktir. Çünkü bir iddia sahibi iddiasını ispatla mükelleftir. AK Parti'yi Hizbullah'la, herhangi bir terör örgütüyle ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir. Benim partimi kimse bu tür örgütlerle ilişkilendiremez.''

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