Kılıçdaroğlu: Başbakan, Ağaoğlu'ndan Ataşehir'deki araziyi istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amasya’nın Taşova İlçesi'nde halka hitap etti. CHP lideri, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı yolsuzluk yapmakla suçladı ve ''Bakırköy'deki arsa Ağaoğlu firmasına imar durumu düzeltilerek verildi. Başbakan karşılığında Ataşehir'deki 20 dönümlük araziyi oğlunun başında olduğu vakfa bağışlamalarını istedi. Bu, rüşvet'' iddiasında bulundu. Konuşmasının sonunda Kılıçdaroğlu'na hediye edilen ayakkabı kutusunun içinden yöreye özgü kuru bamya çıktı. CHP lideri ise ''Bu benim için 4,5 milyon dolardan daha değerli'' yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

'İlk kez Genel Başkan geliyor, gelir misin dediler'

‘İlk kez Taşova’ya bir genel başkan geliyor, gelir misin?’ dediler. Türkiye’nin her metrekaresine gideceğim. Sizin için çaba harcıyorum. ‘Gelin’ dediler bana ben de geldim.

Şimdi temiz siyasetin zamanı. Siyaset ayakkabı kutularına dolar doldurma sanatı değildir. Siyaset bakanların çocuklarına yatak odalarına kasaları, dolarları Euro’ları istif etmek değil, halkın zenginleşmesidir.

Çiftçiye verilen mazotun ÖTV ve KDV’sini kaldıracağım. Çiftçi kazanacak. Çiftçi kazanacak ki esnaf da kazansın, esnaf kazansın ki Türkiye’de kazansın.

'Darbeciler mi bakanının kouna 700 bin TL'lik saati taktı'

Başbakan ‘Bize darbe yapıldı’ diyor. Darbe yapıldıysa çıkar. Biz darbeden yana değiliz. Darbecileri yakala içeri at. Ben sana dünyanın en basit sorusunu soruyorum. O bakanların çocuklarının yatak odasına 7 tane para kasasını darbeciler mi koydu. Darbeciler mi bir bakana 700 bin TL’lik saati veriyor. Mamak’ta 10 tane daire fiyatıdır. Ses yok, darbeciler yaptı diyor.

'Millete yolsuzluk darbesi yaptın'



Milleti enayi yerine koyuyor. Sen millete yolsuzluk darbesi yaptın. Sen, oğlun, yandaşların köşeyi döndü. Çiftçi, esnaf kaybetti.

2004’te Almanya’ya gitti dedi ki ‘Ben ayda 10 bin TL maaşla geçinemiyorum Schroeder, sen ne kadar alıyorsun’ dedi. O da ’15 bin Euro’ dedi. Bir ülkenin başbakanı gidip diğerine bunu diyemez.

Taksi parası, dolmuş parası, bıçak parası vermez. Bütün bunlar var, ‘10 bin lira ile geçinemiyorum’ diyor. Sen bununla geçinemezsen emekli nasıl geçecek.

'Hüseyin Çelik yolsuzluk yok demiyor, rakam doğru değil diyor'

Bunların sözcüleri Hüseyin Çelik TV’de dedi ki ‘247 milyar diyor genel başkanı. Rakam doğru değil’ dedi. Bakın yolsuzluk yok demiyor, bu rakam doğru değil diyor. O zaman açıkla rakamı.

Her dönem ondan daha fazla maaş aldım. Genel başkan oldum ilk işim mal varlığımı açıklamak oldu. Kul hakkı yiyerek servet edindiysen bunun hesabını sana sormak zorundayım.. Bekliyorum sen de mal varlığını açıkla.

Benim çocuğum yolsuzluk yapmaz, yaparsa evlatlıktan reddederim diyor. Kimse çocuğunu evlatlıktan reddetsin istemem. Her anne baba için çocuğu değerlidir.

'Ağaoğlu'nun istediğini yaptı, Ataşehir'deki 20 dönümlük araziyi istedi'

Oğlunun bir vakfı var. Adı TÜRGEV. Bu vakıf ne iş yapıyor. Bu vakfa gelen paralar nereden geliyor? Ağaoğlu diye bir firma var. Bakırköy’de pırlanta değerinde bir arsa var. Başbakan’a gidiyor. Bu arsanın imar durumunu düzelt diyor. O da Bakana telefon ediyor, ve onun istediği şekilde imarı yapılıyor. Karşılığında Ataşehir’deki 20 dönüm araziyi oğlumun vakfına ver diyor. Bu rüşvet değil mi? İstanbul’un en değerli yerinde 20 dönümlük yerinde senin oğluna neden veriyor bu şirket. Bunun adı nüfuz ticaretidir. Telefon konuşması var mahkeme kayıtlarında. Telefon ediyor ‘Başbakan bize pahalı bir fatura çıkardı, arsayı Başbakan’a vereceğiz’ diyor. Siyaseti kirlilikten kurtarmamız lazım.

'Senin oğlun rüşvetleri toplama merkezinin başkanı'

Senin oğlunun ne ayrıcalığı var. O da Allah’ın kulu. Onun ayrıcalığı rüşvetleri toplama merkezinin başkanı olmasıdır. Milleti kandırıyorsun bize darbe yapıldı diye. Çıkmış hala mağduru oynuyor. İnsaf ya…

Çocukların ABD’de okudu, beş kuruş para vermedi, işadamları destekledi. Hala ‘mağdurum’ diyor. Başbakan kaç lira ile mağduır olmaktan çıkacaksın şu rakamı söyle ben Kemal Kılıçdaroğlu olarak ilk bağışı yapacağım. 4 Bakanın rüşvete bulandı, 4 bakanın gitti. İnsaf ya insaf. Milyarları götürdünüz. Atama bekleyen öğretmenler atanamıyorsanız sebebi bunlardır

'Gelin güç birliği yapalım'

Gün birlik zamanıdır. Şimdi Türkiye’yi kirlilikten arındırma zamanıdır. CHP iktidarında ilk 4 ay içinde siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Siyaset adamı halka hizmet edecek. Halka hizmet hakka hizmettir. Ben buna inanıyorum. Geçmişte hangi partiden olursa olsun gelin hep beraber güç birliği yapalım, Türkiye’yi kirlilikten arındıralım. Tüm dünya ne olacak bu memleketin hali diye kaygıyla izliyor Türkiye’yi. Adres CHP’dir.

'Türk bayrağı geçerken AKP'li bakan ve vekiller ayağa kalkmadı'

Edirne’de Kırkpınar güreşleri vardı, oraya gittim. Stadyumda büyük bir Türk bayrağı geçiyor. Geçerken herkes ayağa kalktı. Biz kalktık. AKP’li bakan ve vekilleri ayağa kalkmadı. Bunu unutmayın. Kendi bayrağına saygı duymayan bir siyasal partinin halka da saygısı yoktur. Tek bir vatandaş da olsa bana karşı da olsa başımın üstünde yeri vardır.